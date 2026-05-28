Vì sao fanpage phòng, chống ma túy của Công an TP.HCM gây sốt MXH?

Đại diện PC04 Công an TP.HCM cho biết sự thay đổi trong cách làm nội dung, truyền tải gần gũi và bám sát mạng xã hội giúp fanpage thu hút lượng lớn người theo dõi, tương tác.

Một bài đăng hút lượt tương tác lớn trên fanpage phòng, chống ma túy của Công an TP.HCM.

Fanpage chính thức của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM thời gian gần đây liên tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với nhiều bài đăng đạt lượng tương tác lớn. Không chỉ cập nhật các chuyên án, thủ đoạn phạm tội mới, trang với hơn 851.000 lượt theo dõi còn tạo được sự quan tâm nhờ cách truyền tải gần gũi, trực diện và bám sát mối quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Trao đổi trong cuộc họp các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 5, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng phòng PC04, Công an TP.HCM, cho biết sự thay đổi lớn nhất của fanpage nằm ở cách tiếp cận nội dung. Theo ông Nam, đơn vị không chỉ dừng lại ở việc đăng tải thông tin mang tính thông báo, mà chuyển sang hình thức truyền thông ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận hơn với người dùng mạng xã hội.

"Nội dung trên trang được xây dựng theo hướng phản ánh thực tế, cập nhật nhanh các thủ đoạn mới liên quan đến tội phạm ma túy, đồng thời lồng ghép yếu tố cảnh báo để người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh. Một số bài viết sử dụng hình ảnh trực quan, ngôn ngữ đời thường hoặc cách đặt vấn đề gần với xu hướng mạng xã hội hiện nay nên tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh", Phó Trưởng phòng PC04 cho hay.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, việc trang Facebook của đơn vị nhận được nhiều bình luận, chia sẻ là tín hiệu tích cực đối với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất không nằm ở lượt tương tác mà là hiệu quả truyền thông và khả năng kết nối với cộng đồng. Thông qua nền tảng mạng xã hội, lực lượng chức năng mong muốn đưa thông tin chính thống đến gần người dân hơn, đặc biệt trong bối cảnh các đối tượng phạm tội ngày càng lợi dụng không gian mạng để tiếp cận giới trẻ.

Đại diện PC04 tại một buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy tại trường học trên địa bàn TP.HCM hồi tháng 3. Ảnh: Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh/Facebook.

Đại diện PC04 cũng cho rằng việc đổi mới cách vận hành fanpage là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi phần lớn người dùng tiếp cận thông tin qua các nền tảng số. Nếu thông tin tuyên truyền vẫn giữ cách thể hiện khô cứng, khó tiếp cận, hiệu quả cảnh báo sẽ bị hạn chế.

Từ hiệu ứng của fanpage, đơn vị ghi nhận sự thay đổi tích cực trong nhận thức của một bộ phận người dân về hiểm họa ma túy và các thủ đoạn phạm tội liên quan. Nhiều bài đăng nhận được phản hồi, chia sẻ thông tin từ cộng đồng, trong đó có cả các trường hợp chủ động cung cấp nguồn tin hoặc đặt câu hỏi để được giải đáp.

"Một trong những mục tiêu quan trọng mà đơn vị hướng tới là xây dựng sự gần gũi, tăng tính tương tác giữa lực lượng công an với người dân, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm trong môi trường số", ông Nam phát biểu trong cuộc họp.