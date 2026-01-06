Tình trạng thiếu nữ TQ sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia

Sau khi được giải cứu khỏi đường phố, Wu Zhenzheng sức khỏe rất kém. Cô xét nghiệm dương tính với ma túy đá và ketamine, trí nhớ mơ hồ.

Hình ảnh Wu Zhenzheng tiều tụy trên đường phố Campuchia khiến dân mạng Trung Quốc sốc. Ảnh: Douyin.

Wu Zhenzheng (biệt danh Umi, 20 tuổi) - nữ KOL người Trung Quốc - được phát hiện lang thang trên đường phố Campuchia, thân thể tiều tụy, tinh thần hoảng loạn, chân nghi bị gãy xương.

Sau khi được giải cứu, Wu được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Tongji ở tỉnh Sihanoukville, Campuchia. Các bác sĩ cho biết tình trạng của cô rất tệ.

Qua kiểm tra, Wu được phát hiện bị nhiễm trùng phổi, viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi, bí tiểu, ngoài ra còn có rối loạn dạng cơ thể và hạ protein máu. Kết quả xét nghiệm tóc cho thấy cô dương tính với ma túy đá và ketamine, HK01 đưa tin.

Theo China Newsweek, trong cuộc phỏng vấn qua video, Wu cho biết vào tháng 3 năm ngoái, cô được bạn bè giới thiệu sang Campuchia làm việc trong ngành dịch vụ, không phải như tin đồn đang lan truyền là “bị bạn trai lừa sang”. Trong thời gian làm việc tại đây, cô quen một người bạn trai nhưng sau đó đã chia tay.

Lý do khiến Wu phải lang thang ngoài đường là vì khó khăn trong việc đi lại và sức khỏe suy yếu. Chủ nhà lo ngại vấn đề an toàn nên đã đuổi cô ra khỏi chỗ thuê.

Về những chi tiết khác, Wu nói mình từng bị giam giữ vài ngày, nhưng lại không nhớ rõ nguyên nhân cũng như địa điểm bị nhốt, đồng thời không muốn tiết lộ cụ thể công việc mình làm.

Một nguồn tin tiết lộ vào ngày 5/1, khi Wu Zhenzheng được cảnh sát thẩm vấn, khả năng diễn đạt của cô rất kém. “Cô ấy nhớ được khu chung cư, tòa nhà và số phòng từng thuê, nhưng không nhớ vì sao bị chủ nhà đuổi đi, cũng không nhớ vì sao bị khách sạn từ chối tiếp nhận”, nguồn tin cho hay.

Trên mạng xã hội, Wu Zhenzheng từng xây dựng hình ảnh chỉn chu, sang chảnh. Ảnh: Douyin.

Cũng theo China Newsweek, mẹ của Wu Zhenzheng cho biết con gái bà học hết cấp 2 rồi ra ngoài làm việc, rất ít liên lạc với gia đình. Thậm chí khi cô sang Campuchia được hơn một tháng, gia đình mới biết tin.

“Con bé nói Campuchia kiếm tiền dễ, nhưng không nói rõ làm công việc gì”, người mẹ tiết lộ.

Mẹ Wu từng nhiều lần khuyên con gái về nước nhưng đều bị từ chối. Ngoài việc xin tiền bố mẹ, nữ KOL còn vay tiền người thân, bạn bè xung quanh.

Sau khi được giải cứu, nữ KOL được đưa vào trung tâm cứu trợ, có thể ăn cháo. Ảnh: Douyin.

Khi số tiền Wu xin ngày càng nhiều, gia đình bắt đầu thấy bất thường, nhưng cô vẫn không chịu nói rõ. “Tôi hỏi tiền tiêu vào đâu thì con bé luôn né tránh. Không thể nào chỉ trong 2ngày đã tiêu hết 10.000 tệ được”, người mẹ nói.

Mẹ Wu Zhenzheng cho biết thêm vào đầu tháng 12 năm ngoái, bà từng nhờ người thân mua cho con gái vé máy bay về nước ngày 6/12. Tuy nhiên, trước giờ khởi hành, Wu nói rằng cô không thể về.

“Con bé nói chân không đi được, đến sân bay thì nhân viên không cho lên máy bay vì sức khỏe quá kém”, bà kể.

Bà từng khuyên con tìm đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia để cầu cứu, nhưng Wu vẫn kiên quyết quay lại nhà trọ. Đến ngày 26/12/2025, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô.

Cuối cùng, mẹ Wu tiết lộ dưới sự phối hợp của cảnh sát địa phương tại Phúc Kiến (Trung Quốc), bà sang Campuchia trong hôm 6/1 để đón con gái về nước.