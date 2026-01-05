Thiếu nữ TQ tiều tụy vì lời dụ dỗ 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia

Một thiếu nữ người Trung Quốc được phát hiện trong tình trạng lang thang trên đường phố Campuchia, thân thể tiều tụy, tinh thần hoảng loạn, chân nghi bị gãy xương.

Cô gái được cho là đã đến Campuchia hồi tháng 3-4/2025.

Cô gái được xác định đến từ tỉnh Phúc Kiến, sinh năm 2005, theo Jimu News. Cha của cô gái, ông Wu, cho biết con gái ông nghỉ học sau trung học và ra ngoài làm thuê. Cô nói với gia đình rằng mình đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang, nhưng thường xuyên xin tiền với lý do chi tiêu và sinh hoạt.

Gia đình đã nhiều lần chuyển tiền cho cô, tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ (hơn 11.400 USD ).

Từ khoảng tháng 11/2025, gia đình ngừng gửi tiền, nhưng cô vẫn giữ liên lạc bình thường, thỉnh thoảng gọi video về nhà. Ngày 26/12, cô gọi về nói rằng chân bị đau, cần tiền đi khám bệnh. Gia đình lập tức chuyển cho cô 2.200 nhân dân tệ (khoảng 315 USD )

Cũng trong ngày hôm đó, người thân bất ngờ nhìn thấy ảnh cô gái lang thang trên đường phố Campuchia được đăng trên mạng. Từ thời điểm này, gia đình không thể liên lạc lại được với cô và đã trình báo cảnh sát.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát xác nhận cô gái đã xuất cảnh từ khoảng tháng 3-4/2025 và đã sang Campuchia. Do liên quan đến yếu tố nước ngoài, vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý của cảnh sát địa phương.

"Sau khi báo cảnh sát, chúng tôi mới biết con bé đã ra nước ngoài từ lâu. Chỉ mong con được bình an trở về", ông Wu nói.

Hình ảnh cô gái tiều tụy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo phản ánh của cư dân mạng, cô gái xuất hiện trên đường phố trong tình trạng tiều tụy với quần áo bẩn, tóc rối, tinh thần hoảng loạn, hai chân đầy vết bầm, tay cầm phim chụp X-quang, nghi bị gãy xương.

Một cư dân mạng cho biết cô gái có thể đã bị bạn trai lừa sang Campuchia, nhưng thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết, sau khi nắm được thông tin, họ đã phối hợp với cảnh sát Campuchia và các bên liên quan để tìm kiếm.

Chiều 3/1, Văn phòng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Sihanoukville đã tìm thấy cô gái tại một bệnh viện địa phương trong tình trạng sức khỏe rất kém và đã điều phối chuyển cô sang bệnh viện khác để tiếp tục điều trị.

Theo lời kể của chính cô gái với phía lãnh sự, cô sang Campuchia vì bị dụ dỗ bởi lời mời "việc nhẹ lương cao", sau đó bị bỏ rơi và phải sống lang thang.

Hiện tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Phía lãnh sự đã liên hệ với gia đình để làm thủ tục sang Campuchia đón cô về nước.