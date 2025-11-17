TikToker Trung Quốc mất tích khi sang Campuchia thăm bạn trai

Orange, ngôi sao có 121.000 người theo dõi trên kênh cá nhân, đã không về nước như dự kiến. Hiện gia đình không thể liên lạc với cô hay người bạn trai ở Campuchia.

Orange mất liên lạc từ ngày 12/11. Ảnh: Douyin.

Nữ Influencer 26 tuổi, được biết đến với biệt danh Orange trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), đã bị mất liên lạc từ ngày 12/11 sau khi bay sang Campuchia thăm bạn trai.

Theo tờ Mothership, một người tự xưng là chị gái của Orange cho biết cô đã đặt vé máy bay về nước vào hôm 13/11 song đến nay chưa quay lại.

Đầu tháng 11, Orange bay sang Campuchia để thăm bạn trai có biệt danh Brother Dragon, người tự nhận là chủ một nhà hàng ở Sihanoukville.

Thời điểm đó, cô còn trả lời một bình luận dưới bài đăng của mình rằng sẽ sớm quay lại Trung Quốc, cho biết đã đặt vé về vào ngày 13/11.

Tờ HK01 đưa tin điện thoại của Orange bị tắt từ ngày 12/11, trong khi điện thoại của bạn trai cô đã ngừng hoạt động. Ngoài ra, không có thông tin nào ghi nhận việc cô đến và làm thủ tục hải quan tại Trung Quốc như dự kiến ​​vào ngày 13/11.

Người thân chia sẻ rằng trước khi mất liên lạc với Orange, tinh thần của cô vẫn bình thường, không có mâu thuẫn gì với gia đình và bạn bè.

Ngoài việc đưa ra cảnh báo về người mất tích tiềm ẩn trên Douyin và Weibo, chị gái cô còn có kế hoạch tìm kiếm sự giúp đỡ từ đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Những người hâm mộ Orange cũng đã tổ chức một chiến dịch gây quỹ cộng đồng để hỗ trợ gia đình trong cuộc tìm kiếm ở Campuchia.

Nhiều người bình luận bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của Orange và mong cô trở về nhà an toàn. Không ít dân mạng nghi ngờ về thân phận thật sự của người bạn trai.