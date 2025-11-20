Hot girl Trung Quốc mất tích đã bị bắt ở Campuchia vì tội lừa đảo

Trước đó, TikToker 26 tuổi này được gia đình tìm kiếm vì đột nhiên mất tích khi sang Campuchia thăm bạn trai vào đầu tháng 11.

Hot girl Zhang Mu Cheng (biệt danh Chị Cam) - người được đưa tin đã mất tích khi sang Campuchia thăm bạn trai hồi đầu tháng - mới đây đã bị bắt giữ tại Campuchia vì cáo buộc lừa đảo.

Theo đó, chính quyền Campuchia xác nhận vào ngày 19/11 rằng ngôi sao mạng 26 tuổi đã bị bắt tại Phnom Penh vào ngày 13/11, trùng thời điểm cô mua vé máy bay về nước nhưng mất liên lạc. Cô hiện bị giam giữ tại nhà tù Besar và chờ xét xử.

Hình ảnh Zhang bị cảnh sát Campuchia bắt giữ. Ảnh: The Cambodia China Times.

Zhang là ngôi sao trên mạng xã hội Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), với hơn 110.000 người theo dõi.

Theo The Cambodia China Times, lệnh tạm giam do thẩm phán điều tra của Tòa án thành phố Phnom Penh ban hành cho thấy Zhang bị cáo buộc tham gia nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay, đồng thời bị tình nghi cấu kết với các nhóm tội phạm buôn người xuyên quốc gia.

Tòa án đã ra phán quyết dựa trên Điều 11 của Luật Phòng, chống buôn người và bóc lột tình dục và các quy định liên quan của Bộ luật Hình sự, và chính thức ban hành lệnh tạm giam vào ngày 15/11.

Nguồn tin tiết lộ rằng số tiền thu được từ tội ác đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng mang tên Zhang Mu Cheng.

Trước đó, gia đình Zhang đã mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn sau khi cô đột nhiên mất tích. Cô đã sang Campuchia thăm bạn trai, biệt danh "Anh Long", và đã đặt vé khứ hồi, ban đầu dự kiến ​​trở về Trung Quốc vào ngày 13/11, nhưng đã mất liên lạc từ ngày 12.

Trước đó, Zhang được gia đình tìm kiếm vì đột nhiên mất tích. Ảnh: Douyin.

Bài đăng tìm người mất tích của gia đình đã được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin và Weibo, thu hút sự chú ý rộng rãi.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng nghi vấn chỉ ra rằng bạn trai của cô từng giới thiệu là chủ một khách sạn ở Sihanoukville, một khu vực nổi tiếng với mật độ lừa đảo cao tại Campuchia.

Đây không phải lần duy nhất một nạn nhân người Trung Quốc được thông báo mất tích khi ra nước ngoài cuối cùng bị phát hiện là tội phạm.

Cuối tháng 9, vụ việc tương tự diễn ra khi nữ du khách 21 tuổi người Trung Quốc bị nghi ngờ là nạn nhân bắt cóc khi sang Ai Cập du lịch.

Cô gái 21 tuổi mất tích bị bắt giữ tại Ai Cập vào cuối tháng 9. Ảnh: X.

Đến ngày 30/9, Bộ Nội vụ Ai Cập ra thông cáo trên tài khoản mạng xã hội chính thức, nêu rõ qua điều tra xác nhận "nữ du khách Trung Quốc mất tích tại Ai Cập" là một trong 8 nghi phạm bị bắt giữ trong vụ đột kích vào căn hộ tại khu First Settlement, New Cairo.

Băng nhóm này bị cáo buộc đã lừa các nạn nhân, phần lớn là người Trung Quốc - sang Ai Cập bằng lời hứa việc làm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Khi đến nơi, các nạn nhân bị bắt cóc và ép liên lạc với gia đình để đòi tiền chuộc.