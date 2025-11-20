Diễn biến bất ngờ vụ 'yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

Lần thứ 5 bị bắt vì ăn quỵt tại nhà hàng sang trọng, Pei Chung - influencer có 13.000 người theo dõi - bất ngờ được thả tự do.

Pei Chung được thả tự do hôm 16/11.

Pei Chung (34 tuổi), đến từ Brooklyn (New York, Mỹ) đã được thả tự do sau phiên tòa luận tội của Thẩm phán Tòa án Hình sự Brooklyn Jevet Johnson vào hôm 16/11 - mặc dùng các công tố viên đang cố bắt giữ kẻ lừa đảo trong vai influencer ẩm thực này, New York Post đưa tin.

Các công tố viên Brooklyn yêu cầu số tiền bảo lãnh là 1.500- 3.500 USD đối với Chung, sau khi cô bị cáo buộc đã đến ăn những món sang trọng tại hai nhà hàng cao cấp ở Williamsburg vào cuối tuần trước nhưng không chịu trả tiền.

Chung đã bị bắt 5 lần kể từ cuối tháng 10 với cáo buộc lừa đảo tại các địa điểm hạng sang của địa phương, bao gồm cả một nhà hàng đạt sao Michelin.

Giống như trong các vụ việc trước đó, lần này Chung bị buộc tội "chiếm đoạt dịch vụ" khi không trả tiền ăn - một cáo buộc không đủ điều kiện để được bảo lãnh - trước khi được thẩm phán cho phép tại ngoại. Hiện chưa rõ vì sao phía công tố lại yêu cầu áp dụng biện pháp bảo lãnh.

Pei Chung liên tục bị cáo buộc ăn quỵt.

Các chuyên gia pháp lý nhận định việc Chung liên tục tái phạm có thể khiến cô đối mặt án tù với các cáo buộc tăng nặng, nếu các công tố viên quyết định khởi tố.

"Nếu cô ta thực hiện hành vi này từ 10 lần trở lên, cơ quan công tố có thể buộc tội cô với hành vi gian lận có tổ chức, đây là một trọng tội", luật sư Mark Bederow cho biết với tờ The Post.

Bederow, cựu công tố viên thành phố New York, cho biết: "Ít nhất hiện tại, trừ khi cô ấy chi tiêu hơn 1.000 USD hoặc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp, nếu không họ sẽ chỉ phải chịu tội nhẹ".

Luật sư Jason Goldman cho biết các công tố viên cũng có thể từ chối đề nghị thỏa thuận nhận tội - hình thức thường giúp bị cáo nhận mức án nhẹ hơn. "Nếu họ muốn ngăn chặn hành vi tái phạm của cô ta, cách tiếp cận phù hợp là truy tố mạnh tay, không đưa ra bất kỳ thỏa thuận hay chương trình giảm nhẹ nào".

Chung được mệnh danh "yêu nữ hàng hiệu" khi luôn xuất hiện sang chảnh với loạt đồ hiệu như túi diện đồ Prada, xách túi Louis Vuitton và đeo thắt lưng Hermès.

Tại Motorino Pizza ngày 11/11, Chung ăn uống với hóa đơn 135 USD rồi từ chối trả tiền. Cô bị bắt cùng ngày với cáo buộc trốn trả dịch vụ.

Trước đó, tối 22/10, Chung từng đến Francie và gọi một loạt món với tổng hóa đơn 188 USD . Thay vì trả tiền, cô lại đề nghị đăng hình và viết blog, theo chủ nhà hàng John Winterman.

Ngày 6/11, Chung bị tố đến Lavender Lake, gọi hóa đơn 97 USD rồi bỏ trốn. Tối 7/11, Chung bị bắt khi đến Francie, gọi 83,83 USD tiền đồ ăn và lại không trả tiền.