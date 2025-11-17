'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

Một phụ nữ ở New York, Mỹ bị tố giả làm food influencer, diện đồ hiệu sang chảnh để vào loạt nhà hàng cao cấp New York ăn uống hàng trăm USD rồi bỏ trốn không trả tiền.

Pei Chung thường đóng giả là food influencer để đánh lừa các nhà hàng.

Pei Chung, 34 tuổi, sống tại Brooklyn (New York, Mỹ), đã bị bắt 5 lần kể từ cuối tháng 10 vì ăn uống tại các nhà hàng cao cấp như Peter Luger hay Francie ở Williamsburg mà không thanh toán, theo cảnh sát và nguồn tin thực thi pháp luật địa phương.

Chung được mệnh danh "yêu nữ hàng hiệu" khi luôn xuất hiện sang chảnh với loạt đồ hiệu như túi diện đồ Prada, xách túi Louis Vuitton và đeo thắt lưng Hermès. Cô thường mang theo máy ảnh, đèn chiếu và đăng tải hình ảnh những món như thịt cừu Colorado của nhà hàng đạt sao Michelin Francie hay các phần thịt bò bỏ lò tại Peter Luger lên tài khoản Instagram có hơn 13.000 người theo dõi, như thể đang được nhà hàng mời trải nghiệm, theo The New York Post.

Một nguồn tin tại nhà hàng Meadowsweet ở Williamsburg, nơi được cho là nằm trong số các nạn nhân, cho biết: “Cô ấy ăn diện chỉn chu, bước vào gọi món trị giá hàng trăm USD, không trả tiền rồi đăng lên Instagram như thể nhà hàng thuê cô ấy”.

Thậm chí, theo nguồn tin, Chung từng đề nghị “trả bằng tình” tại Peter Luger sau khi thẻ thanh toán bị từ chối.

Tối 22/10, Chung đến Francie và gọi một loạt món gồm gan ngỗng 15 USD , carpaccio 32 USD , bucatini 28 USD , thịt cừu 52 USD và mousse sôcôla nóng 19 USD . Hóa đơn 188 USD nhưng cô cố gắng “trả” bằng đề nghị đăng hình và viết blog, theo chủ nhà hàng John Winterman.

Hình ảnh của Pei Chung trên trang cá nhân có 13.000 người theo dõi.

“Tôi nói rõ đó là điều phải thỏa thuận trước, và chúng tôi chưa thỏa thuận gì. Vì vậy, cô phải thanh toán hóa đơn”, Winterman kể lại. Khi thẻ bị từ chối, Chung nói đang “chờ tiền gia đình chuyển”.

Cô sau đó quay lại nhiều lần nhưng bị từ chối phục vụ vì chưa thanh toán. Đến tối 7/11, Chung tiếp tục trở lại Francie, gọi 83,83 USD tiền đồ ăn và lại không trả. Cảnh sát có mặt và bắt giữ cô ngay tại quầy bar trước sự chứng kiến của nhiều thực khách.

“Các cảnh sát vừa nhìn thấy cô ấy đã nói: ‘Đúng rồi, chúng tôi biết cô ta’”, Winterman nói.

Hôm trước đó (6/11), Chung bị tố đến Lavender Lake - nơi cocktail từ 16 USD - gọi hóa đơn 97 USD rồi bỏ trốn. Ngày 27/10, cô cũng đến Peter Luger, gọi bữa tối trị giá 146 USD và không thanh toán.

Tại Motorino Pizza ngày 11/11, Chung tiếp tục ăn uống với hóa đơn 135 USD rồi từ chối trả tiền. Cô bị bắt cùng ngày với cáo buộc trốn trả dịch vụ.

Trái ngược với những cáo buộc trên, trên blog cá nhân, Chung mô tả đồ ăn như thể một bài review mời: “Mỗi lát thịt hồng hào dưới lớp vỏ cháy cạnh, sự cân bằng giữa lửa và độ mềm được hoàn thiện qua nhiều thập kỷ”.

Một quản lý tại Peter Luger cho biết Chung từng biến mất 45 phút lúc đến giờ thanh toán và bị phát hiện trốn trong nhà vệ sinh. Khi được yêu cầu trả tiền, cô gợi ý với nhân viên rằng có thể “thanh toán bằng cách khác, không cần tiền mặt”.

“Chúng tôi lập tức báo cảnh sát. Tay cô ấy nhỏ đến mức cảnh sát phải luồn ngón tay vào còng để dẫn giải”, người quản lý nói.