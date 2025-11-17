Sắc vóc của tiểu thư tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc

|
Lee Joo Young (còn gọi là Jules Lee, sinh năm 2000) là một trong những tiểu thư gia tộc chaebol nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc. Cô là cháu gái chủ tịch tập đoàn Daelim - một trong những tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, hoạt động đa lĩnh vực từ xây dựng, hóa chất đến sản xuất ôtô, giáo dục và công nghiệp.
Hiện, Lee là sinh viên trường Luật Georgetown (Mỹ) danh giá. Theo Koreaboo, cô dành nhiều sự quan tâm cho các vấn đề xã hội, đặc biệt tâm huyết với quyền phụ nữ và bảo vệ môi trường. Trong những năm trung học, cô từng dẫn dắt "Dự án Tự do" của CNN International, một sáng kiến tập trung vào việc nâng cao nhận thức và chống lại nạn nô lệ hiện đại. Đến khi học đại học, cô hợp tác với nhà hoạt động Nadya Okamoto trong một số dự án nhằm tiên phong trong vấn đề bình đẳng giới ở Hàn Quốc.
|
Một trong những dự án Lee tham gia tích cực nhất là “Dự án Sonyu”. Ở đó, với tư cách là đại sứ thương hiệu của hãng mỹ phẩm Talitha Koum, cô lãnh đạo một chiến dịch từ thiện bao gồm quyên góp các sản phẩm chăm sóc cơ thể và đóng góp tiền cho Quỹ Seoul Green Trust.
Tiểu thư tập đoàn Daelim cũng nhận nhiều thiện cảm với vẻ ngoài ngọt ngào, cuốn hút. Với vóc dáng thanh mảnh, nét đẹp dịu dàng, cô được nhiều dân mạng xứ kim chi nhận xét có ngoại hình không thua kém các ca sĩ, diễn viên.
Với lợi thế hình thể, Lee dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách thời trang từ nữ tính, dịu dàng đến gợi cảm, sang trọng.
|
Hiện, Lee có hơn 140.000 người theo dõi trên Instagram cá nhân, nơi cô chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày và tham dự các sự kiện thời trang, giải trí. Ngoài việc học và hoạt động xã hội, cô gái sinh năm 2000 cũng là KOL có hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, từng hợp tác với nhiều thương hiệu cao cấp như Dior, Chanel, Prada.
Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn như G-Dragon, Jang Won Young (nhóm IVE). Trên trang cá nhân, Lee từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh đến các buổi concert cổ vũ bạn bè.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.