Vì sao phụ nữ khiếp sợ phòng gym?

Nhiều phụ nữ ghét đến phòng gym vì thường xuyên bị làm phiền, quấy rối và buộc phải tự thay đổi hành vi chỉ để cảm thấy an toàn khi tập luyện.

Phòng gym được xem là nơi để rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng và chăm sóc tinh thần. Tuy nhiên, với không ít phụ nữ, đó lại là không gian khiến họ phải luôn cảnh giác, lo lắng và dè chừng, theo News.com.au.

Trong năm 2025, nhiều phụ nữ trên thế giới tiếp tục đặt ra cùng một câu hỏi: vì sao họ vẫn thường xuyên cảm thấy không thoải mái, thậm chí không an toàn khi tập luyện, ngay cả ở những nơi được quảng bá là thân thiện và văn minh?

Không còn an toàn

Hiện nay, nhiều câu chuyện cho thấy phụ nữ thường xuyên gặp những hành vi không mong muốn khi tập luyện.

Có người phát hiện một người đàn ông đứng bên ngoài phòng gym dành riêng cho nữ và quay lén người bên trong. Có người kể rằng 2 người đàn ông đứng phía sau làm những cử chỉ thô tục trong lúc cô đang đi bộ trên máy chạy.

Có trường hợp một người đàn ông nhảy lên tập ngay chiếc máy bên cạnh cô dù phòng gym gần như trống trơn, hoặc cố tình dùng đúng thiết bị cô vừa bắt đầu sử dụng chỉ vài giây trước đó.

Những trải nghiệm như vậy khiến nhiều phụ nữ ghét đến phòng gym bởi cảm thấy không được tôn trọng và mất đi cảm giác an toàn cơ bản khi tập luyện.

Yaz Jackson luôn cảnh giác khi đến phòng gym.

Theo nghiên cứu của RunRepeat với 3.774 hội viên phòng gym, 56,37% phụ nữ cho biết từng bị quấy rối khi tập. Trong số đó, hơn 92% không báo cáo sự việc cho phòng gym hoặc cơ quan chức năng.

Yaz Jackson, chuyên gia dinh dưỡng sống tại Sydney (Australia), cho biết cô đã quen với cảm giác phải luôn cảnh giác.

"Tôi từng bị theo dõi. Có những người đàn ông chen vào nói chuyện khi tôi đang tập, thậm chí buông lời rất thô tục. Có người còn so sánh tôi với diễn viên phim người lớn", cô nói.

Để tự bảo vệ, Jackson thường đứng quay mặt vào tường, đeo tai nghe chống ồn và hạn chế giao tiếp. Nhưng ngay cả vậy, cô vẫn bị làm phiền.

"Tôi đeo tai nghe mà họ vẫn vỗ vai hoặc chạm vào tôi để hù. Điều đó thật sự đáng sợ", cô kể.

Trên mạng xã hội, các video tập luyện của Jackson cũng thu hút nhiều bình luận không phù hợp, khiến áp lực không chỉ dừng lại trong phòng gym mà kéo dài sang không gian mạng.

Gánh nặng tâm lý

Theo Yaz Jackson, để tránh bị chú ý không mong muốn, cô luôn phải lên sẵn "kế hoạch trong đầu": đi nhanh giữa các máy, tránh giao tiếp mắt, mặc áo rộng, đổi hướng nếu thấy người từng khiến mình khó chịu xuất hiện. Có lúc cô phải trốn vào nhà vệ sinh chỉ để ổn định lại tâm lý.

Nhà tâm lý học Carly Dober cho rằng trạng thái cảnh giác liên tục như vậy có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần.

Điều này khiến phụ nữ cảm thấy căng thẳng, lo lắng và buộc họ thay đổi hành vi sống, như chỉ đi tập vào giờ vắng, đổi phòng gym hoặc thay đổi cách ăn mặc.

Dữ liệu của RunRepeat cho thấy: 25,65% phụ nữ từng bị quấy rối đã ngừng tập hoặc đổi phòng gym; 30,13% thay đổi lịch tập hoặc tránh một số khu vực; 20,19% thay đổi cách ăn mặc khi đi tập.

Jackson cho rằng việc thay đổi cần bắt đầu từ việc gọi thẳng hành vi không phù hợp. "Tôi nói với họ rằng họ làm tôi giật mình và xin đừng làm vậy. Phụ nữ thường được dạy phải nhẫn nhịn, nhưng chúng ta cần bảo vệ ranh giới của mình", cô bộc bạch.

Khoảng 25,65% phụ nữ từng bị quấy rối đã ngừng tập hoặc đổi phòng gym.

Tuy nhiên, Jackson cũng nhấn mạnh rằng vấn đề này mang tính lâu dài và bắt nguồn từ cách giáo dục và môi trường xã hội. "Điều đó đến từ những gì họ được dạy khi còn nhỏ và từ nhóm bạn xung quanh", cô giải thích.

Jackson khuyên những cánh đàn ông nên hiểu cách giao tiếp của phụ nữ. Nếu một phụ nữ quay mặt vào tường, đeo tai nghe hoặc không giao tiếp, hãy để cô ấy yên.

Bên cạnh ý thức cá nhân, các phòng gym cũng được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc xây dựng không gian an toàn, đặt ra chuẩn mực hành vi rõ ràng và hướng dẫn hội viên cách cư xử tôn trọng trong phòng tập.