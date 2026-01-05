Tình trạng người mẫu bị ném vào vệ đường sau 'tiệc thác loạn' ở Dubai

Trải qua nhiều ca phẫu thuật và quá trình tập hồi phục, Maria Kovalchuk đã có thể rời khỏi xe lăn. Tuy nhiên, những kẻ hãm hại cô vẫn chưa bị trừng trị.

Maria Kovalchuk (21 tuổi), nữ người mẫu Ukraine từng gây chấn động dư luận với câu chuyện bị hành hung suýt chết ở Dubai, cuối cùng đã có thể đi lại được, theo News.com.au.

Maria bị tấn công tại một bữa tiệc tình dục vào tháng 3/2025, dẫn đến gãy cột sống và chân, phải trải qua 10 ca đại phẫu thuật. Cô bị ném vào vệ đường ở một khu phố giàu có tại Dubai, sau đó được phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Sau gần 10 tháng phục hồi chức năng cường độ cao, Maria tự hào chia sẻ những hình ảnh cho thấy quá trình hồi phục khả quan của mình. Rời bỏ chiếc xe lăn, nữ người mẫu nói rằng cô đang “tái sinh từ tro tàn, học cách sống và tin tưởng trở lại”.

Maria đăng tải đoạn video đầy cảm xúc, ghi lại khoảnh khắc mình bước đi trên cây cầu phủ đầy tuyết ở Na Uy - nơi cô đang điều trị. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt cô. Những clip khác cho thấy Maria tiếp tục quá trình hồi phục với yoga và các bài giãn cơ cùng huấn luyện viên.

Maria Kovalchuk phải tập hồi phục tích cực trong nhiều tháng qua. Kết quả, cô đã có thể đi lại được (ảnh trái). Ảnh: East 2 West News.

Chia sẻ với 42.000 người theo dõi trên mạng xã hội, Maria cho biết ở giai đoạn đầu điều trị, cô cảm thấy mình như “một con búp bê bị vỡ”.

“Tôi liên tục tự hỏi mình sẽ sống thế nào với những chấn thương này, với vết sẹo, với cơ thể bị biến dạng… và làm sao có thể tiếp tục cuộc sống”, cô nhớ lại.

Nhưng theo thời gian, Maria nhận ra rằng điều quan trọng nhất chính là lắng nghe nội tâm của mình. “Tôi đã vượt qua khoảng thời gian đen tối nhờ sự ủng hộ của những người thân yêu và bạn bè. Tôi cảm nhận được sức mạnh chữa lành của tình yêu”, cô chia sẻ.

Dù đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Maria Kovalchuk bị tấn công đến suýt mất mạng, công lý vẫn chưa mỉm cười với cô. Cảnh sát Dubai chưa từng công bố danh tính người gây ra những thương tích khiến cuộc đời cô đảo lộn. Trớ trêu thay, nữ người mẫu gần như không còn ký ức về bữa tiệc định mệnh.

Theo lời Maria, bi kịch xảy đến khi cô lỡ chuyến bay về Thái Lan, lúc đang lưu trú tại khách sạn sang trọng Five Jumeirah Village ở Dubai hồi tháng 3/2025. Cô được một thanh niên 19 tuổi, mới quen tại một quán karaoke, đề nghị cho ở nhờ.

Sau đó, Maria bị dụ dỗ tham gia bữa tiệc ở khách sạn, nơi cô bị lạm dụng trong nhiều giờ liền. Cảnh sát Dubai cũng xem xét một giả thuyết khác, cho rằng Maria có thể đã tự nhảy từ lan can tầng 8 của một công trình xây dựng gần đó, dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Maria Kovalchuk phải ngồi xe lăn trong nhiều tháng sau vụ tấn công. Ảnh: East 2 West News.

Ban đầu, người ta tin rằng Maria đã bị bắt cóc và rơi vào đường dây buôn bán tình dục có liên quan đến “Porta Potty” khét tiếng tại UAE. Đây là các bữa tiệc gây rúng động, nơi phụ nữ, thường là các influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), bị làm nhục để mua vui cho những kẻ lắm tiền.

Khi lần đầu lên tiếng vào tháng 7/2025, Maria bác bỏ tin đồn rằng công dân UAE đứng sau vụ tấn công cô. Thay vào đó, người mẫu tố cáo “những thiếu gia Nga giàu có” là thủ phạm đã lạm dụng cô sau bữa tiệc.

Maria khẳng định chi phí điều trị y tế đắt đỏ của cô đã được chính quyền Dubai chi trả. Bà Anna, mẹ của Maria, cho biết: "Tôi không biết họ đã trả bao nhiêu, nhưng số tiền đó rất lớn".

Maria phải ngồi xe lăn suốt nhiều tháng sau vụ việc. Cô cũng trải qua nhiều ca phẫu thuật tại Na Uy gồm 3 ca mổ cho mỗi chân, 2 ca cho cột sống và ca phẫu thuật cuối cùng để cố định xương bả vai bị gãy, theo lời mẹ cô.