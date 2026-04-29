Lý do con trai tỷ phú giàu nhất châu Á muốn nuôi hà mã của trùm ma túy

Con trai tỷ phú Ấn Độ đề xuất đưa 80 con hà mã tại Colombia về trung tâm bảo tồn, thay vì tiêu hủy, với kỳ vọng giải quyết vấn đề bằng một phương án nhân đạo và khoa học.

Ngày 28/4, Anant Ambani - con trai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani - cho biết đã chính thức đề nghị chính phủ Colombia tạm dừng kế hoạch tiêu hủy đàn hà mã có nguồn gốc từ sở thú của trùm ma túy Pablo Escobar, theo The Telegraph.

Theo ông Ambani, thay vì giết bỏ, ông muốn triển khai một phương án "di dời an toàn, có cơ sở khoa học", đưa khoảng 80 con hà mã đến sinh sống lâu dài tại trung tâm bảo tồn động vật Vantara ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.

Cơ sở này tự giới thiệu là một trong những trung tâm cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất thế giới. Theo số liệu từ cơ quan quản lý vườn thú Ấn Độ, Vantara hiện là nơi sinh sống của hàng trăm con voi, cùng khoảng 50 con gấu, 160 con hổ, 200 con sư tử, 250 con báo và khoảng 900 con cá sấu, bên cạnh nhiều loài động vật khác.

Tuy vậy, việc trung tâm này tiếp nhận số lượng lớn động vật, bao gồm cả các loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, đã nhiều lần khiến các chuyên gia lên tiếng cảnh báo.

Anant Ambani đề xuất cứu đàn hà mã của ông trùm ma túy Colombia. Ảnh: Reuters.

Đàn hà mã ở Colombia vốn có nguồn gốc từ châu Phi - loài động vật có thể nặng tới vài tấn - được Escobar đưa vào nước này từ thập niên 1980. Sau khi ông trùm này qua đời năm 1993, những con hà mã trong sở thú tư nhân đã thoát ra ngoài và sinh sống dọc theo bờ sông Magdalena River.

Trong môi trường tự nhiên thuận lợi, chúng sinh sôi nhanh chóng và dần trở thành mối đe dọa đối với hệ sinh thái địa phương. Đã có trường hợp hà mã tấn công ngư dân, buộc chính quyền phải tính đến phương án tiêu hủy để kiểm soát số lượng.

Anant Ambani cho biết đã trình lên một kế hoạch chi tiết nhằm "tạo cho đàn hà mã một mái nhà mới" tại Vantara. Kế hoạch bao gồm việc bắt giữ và vận chuyển dưới sự giám sát của đội ngũ thú y, cũng như xây dựng một môi trường sống "được thiết kế riêng, gần với tự nhiên" dành cho loài vật này.

Đáng chú ý, trung tâm Vantara nằm cạnh khu tổ hợp lọc dầu Reliance Jamnagar Refinery Complex - nơi được tập đoàn Reliance Industries khẳng định là nhà máy lọc dầu thô lớn nhất thế giới. Khu vực này có khí hậu khắc nghiệt, với nhiệt độ mùa hè có thể vượt quá 40 độ C.

Trong tuyên bố, phía Vantara khẳng định: "Chúng tôi có đủ chuyên môn, cơ sở hạ tầng và quyết tâm để hỗ trợ nỗ lực này, hoàn toàn theo các điều kiện mà Colombia đặt ra".

Con trai tỷ phú nhấn mạnh: "Những con hà mã này không lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng không tạo ra hoàn cảnh mà chúng đang đối mặt. Chúng là những sinh vật sống có cảm nhận. Nếu chúng ta có khả năng cứu chúng bằng một giải pháp an toàn và nhân đạo, chúng ta có trách nhiệm phải thử".