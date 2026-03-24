Tỷ phú sở hữu OnlyFans vừa qua đời: Giàu khét tiếng nhưng cực bí ẩn

Tỷ phú Leonid Radvinsky vừa qua đời ở tuổi 43 vì ung thư. Trước đó, ông có cuộc sống ẩn dật, gần như không xuất hiện công khai.

Leonid Radvinsky - tỷ phú kín tiếng đứng sau nền tảng nội dung người lớn OnlyFans - qua đời ở tuổi 43. Sự ra đi của ông khiến dư luận nhắc lại một cuộc đời nhiều bí ẩn: từ một thiếu niên kiếm tiền trên "vùng xám" của Internet đến ông chủ của "đế chế" trị giá hàng tỷ USD, nhưng gần như không xuất hiện trước công chúng.

Theo ước tính của Forbes, tại thời điểm qua đời, Radvinsky có tài sản khoảng 4,7 tỷ USD ( 122.000 tỷ đồng ). Trước đó, ông từng được cho là đang đàm phán bán OnlyFans với mức định giá lên tới 8 tỷ USD (khoảng 208.000 tỷ đồng ).

Cuộc đời kín tiếng

Sinh ra tại Liên Xô cũ (nay là Ukraine), Radvinsky chuyển đến Mỹ từ nhỏ và lớn lên ở khu vực Chicago. Ngay từ khi còn học trung học, ông đã sớm bộc lộ khả năng kinh doanh khi nhìn thấy cơ hội từ Internet - đặc biệt là những mảng nội dung nhạy cảm còn ít được kiểm soát thời bấy giờ.

Năm 17 tuổi, Radvinsky thành lập công ty Cybertania, vận hành các website quảng bá "mật khẩu bị hack" để truy cập nội dung 18+. Dù cách làm gây nhiều tranh cãi, mô hình này thực chất chủ yếu dẫn người dùng sang các trang khác để kiếm tiền theo lượt truy cập. Có thời điểm, một website của ông mang về tới 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) mỗi ngày.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Northwestern, Radvinsky tiếp tục mở rộng hoạt động với MyFreeCams - một nền tảng webcam người lớn, thu hút hàng triệu người dùng. Những dự án này giúp ông tích lũy khối tài sản đáng kể ngay từ khi còn khá trẻ.

Trong sự nghiệp, Radvinsky cũng vướng một số vụ kiện liên quan đến hoạt động trực tuyến, trong đó có các tranh chấp với Amazon và Microsoft. Tuy nhiên, các vụ việc đều được giải quyết ngoài tòa.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Radvinsky sống cực kỳ kín tiếng. Ông không trả lời phỏng vấn, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và gần như không tham gia các sự kiện trong ngành. Trong nhiều năm, chỉ có một bức ảnh duy nhất của ông được lan truyền trên mạng.

Trên trang web cá nhân đơn giản, ông tự mô tả mình là "người xây dựng công ty, nhà đầu tư thiên thần, phi công trực thăng đầy khát vọng và nhà từ thiện tích cực" nhưng không đề cập trực tiếp đến OnlyFans, nguồn tài sản lớn nhất của mình.

Radvinsky kết hôn với luật sư Katie Chudnovsky năm 2008. Hai người có 4 con và được cho là đã lên kế hoạch gia tăng hoạt động từ thiện trong tương lai. Ông từng bày tỏ mong muốn tham gia "Giving Pledge", cam kết hiến tặng phần lớn tài sản cho các hoạt động thiện nguyện.

Xây dựng "đế chế" tỷ USD

OnlyFans được thành lập năm 2016 bởi Timothy Stokely, ban đầu là một nền tảng nhỏ cho phép người sáng tạo nội dung thu phí người xem. Tháng 10/2018, Radvinsky mua lại khoảng 75% cổ phần của công ty.

Ra đời tại London (Anh), OnlyFans là trang web cho phép người sáng tạo nội dung, chủ yếu là các diễn viên phim người lớn, kiếm tiền tại nhà bằng cách thu phí người xem đăng ký theo tháng, từ 4,99 đến 49,99 USD (khoảng 131.000-1.317.000 đồng). Những người sáng tạo này giữ lại 80% thu nhập.

Đặc biệt, OnlyFans tận dụng hiệu quả mạng xã hội như Instagram hay TikTok để thu hút người dùng, khi các nhà sáng tạo quảng bá nội dung bên ngoài rồi dẫn người theo dõi về nền tảng trả phí.

Khi đại dịch Covid-19 khiến ngành sản xuất phim gần như đóng băng và hàng triệu người phải ở nhà, OnlyFans bất ngờ bùng nổ. Tính đến tháng 11/2020, doanh thu công ty đạt 400 triệu USD (hơn 10.541 tỷ đồng ), tăng 540% so với năm trước, trong đó 80% đến từ khách hàng Mỹ.

Tỷ phú Leonid Radvinsky hơn vợ Katie Chudnovsky 3 tuổi. Ảnh: ibtimes.

Số lượng người sáng tạo nội dung tăng gần gấp 5 lần, lên 1,6 triệu người, bao gồm cả các ngôi sao nổi tiếng như Cardi B hay DJ Khaled. Lượng người dùng trả phí vượt 82 triệu, tăng hơn 500%. Lợi nhuận sau thuế tăng từ 6,6 triệu USD lên 60 triệu USD (gần 174- 1.581 tỷ đồng ). Theo ước tính, khoản đầu tư này giúp Radvinsky sở hữu khối tài sản khoảng 1,8 tỷ USD (hơn 47.427 tỷ đồng ).

Tuy vậy, sự phát triển nhanh chóng cũng kéo theo nhiều tranh cãi. OnlyFans từng bị chỉ trích về vấn đề kiểm soát độ tuổi và nội dung. Trả lời BBC, công ty cho biết họ sử dụng công nghệ tiên tiến kết hợp kiểm duyệt thủ công và "rất coi trọng" việc ngăn người dưới 18 tuổi tham gia.

Ngoài nội dung nhạy cảm, nền tảng cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực khác như thể thao, giải trí và nội dung "an toàn với công sở", với mục tiêu đa dạng hóa hình ảnh.