'Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' khổ sở vì quá đẹp

Tiền đạo Thụy Sĩ Alisha Lehmann cho biết định kiến kéo dài nhiều năm từng khiến cô suýt bỏ bóng đá vì áp lực.

Được gọi là "nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới", Alisha Lehmann sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ. Tuy nhiên, phía sau vẻ hào nhoáng đó, cô liên tục bị nghi ngờ không phải là một cầu thủ nghiêm túc.

Với hơn 27 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, tên tuổi của Lehmann tăng nhanh trong những mùa giải gần đây. Điều này giúp bóng đá nữ được chú ý nhiều hơn, nhưng cũng kéo theo sự soi xét khắt khe rằng cô chỉ là "bình hoa di động".

Chính áp lực đó từng khiến cô gần như gục ngã. Lehmann chia sẻ khi còn trẻ, cô bị ảnh hưởng rất nhiều vì chưa biết cách đối mặt. Có những lúc buồn bã, cô đã hỏi mẹ liệu mình có thể ngừng chơi bóng đá hay không.

Ở tuổi 26, cô cho biết phần lớn chỉ trích xuất phát từ một hiểu lầm rằng nhiều người tin rằng cuộc sống của cô xoay quanh mạng xã hội, thay vì bóng đá.

"Mọi người không biết tôi đã nỗ lực nhiều đến mức nào khi họ nói 'cô ấy không phải là cầu thủ bóng đá'. Họ chỉ nghĩ tôi đi tập rồi về nhà quay TikTok hay làm gì đó. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng", Lehmann nói.

Nữ cầu thủ khẳng định mọi thói quen sinh hoạt của cô đều được xây dựng để phục vụ thi đấu. Cô nghỉ ngơi nghiêm ngặt, ngủ mỗi buổi chiều và tránh mọi thứ có thể ảnh hưởng đến phong độ trước mỗi buổi tập hay trận đấu.

Hiện trở lại Anh khoác áo Leicester City Women, Lehmann cho biết cô đã học cách bỏ ngoài tai những lời bàn tán, dù chúng vẫn còn tồn tại.

"Bây giờ tôi ổn. Tôi yêu cuộc sống của mình và những người xung quanh, và tôi không còn bị ảnh hưởng nữa. Đó chỉ là ý kiến, giống như mọi thứ trong cuộc sống, nên tôi tập trung vào bản thân mình", cô bộc bạch.

Bất chấp sự chú ý ngoài sân cỏ, Lehmann vẫn được những người trong giới bóng đá đánh giá cao sự chuyên nghiệp. Các huấn luyện viên nhận xét cô chăm chỉ, kỷ luật và có vai trò tích cực trong đội.

Sự nghiệp của Lehmann trải dài từ giải Women’s Super League tại Anh sang Italy và quay trở lại, từng thi đấu cho West Ham, Everton, Aston Villa, trước khi khoác áo Juventus và Como.

Việc trở lại Anh đầu năm nay được xem là một khởi đầu mới, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về hình ảnh của cô. Trong khi nhiều người khen ngợi khả năng thu hút khán giả mới cho bóng đá nữ, một số khác vẫn nghi ngờ sự tập trung của cô.

"Nếu sau buổi tập, dữ liệu cho thấy tôi chưa làm tốt nhất, tôi sẽ tập thêm để cải thiện. Mọi người có thể nghĩ gì cũng được, nhưng tất cả những gì tôi làm đều hướng tới việc trở thành cầu thủ tốt nhất có thể", Lehmann nói thêm.