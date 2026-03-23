Nữ DJ kêu cứu vì bị sàm sỡ trong bar ở Singapore là ai?

Nữ DJ Singapore Jade Rasif (sinh năm 1994), nghệ danh DJaneMag, gần đây gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm kinh hãi tại hộp đêm Marquee Singapore. Sự việc xảy ra trong buổi tiệc của rapper Anh Central Cee hôm 18/3. Cô xảy ra tranh cãi với một nhóm người bàn sau lưng và cho biết bị sờ soạng, ném đồ uống vào người. Sau đó, Nữ DJ người Singapore chia sẻ bài viết trên TikTok và Threads thu hút sự chú ý. Rasif khẳng định giữa cô và các bên liên quan hiện không có trao đổi trực tiếp, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Vụ việc cũng khiến nhiều người tò mò về danh tính của nữ DJ này.