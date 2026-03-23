Nữ DJ kêu cứu vì bị sàm sỡ trong bar ở Singapore là ai?

Nữ DJ Singapore Jade Rasif (sinh năm 1994), nghệ danh DJaneMag, gần đây gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm kinh hãi tại hộp đêm Marquee Singapore. Sự việc xảy ra trong buổi tiệc của rapper Anh Central Cee hôm 18/3. Cô xảy ra tranh cãi với một nhóm người bàn sau lưng và cho biết bị sờ soạng, ném đồ uống vào người. Sau đó, Nữ DJ người Singapore chia sẻ bài viết trên TikTok và Threads thu hút sự chú ý. Rasif khẳng định giữa cô và các bên liên quan hiện không có trao đổi trực tiếp, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Vụ việc cũng khiến nhiều người tò mò về danh tính của nữ DJ này.
Trước khi hoạt động trong lĩnh vực nightlife, Jade Rasif từng theo học ngành tâm lý học tại Đại học Quốc gia Singapore - một trong những trường đại học danh tiếng tại châu Á. Rasif lần đầu được công chúng Singapore biết đến khi tham gia cuộc thi người mẫu The New Paper New Face 2013 và giành vị trí á quân. Sau cuộc thi, cô bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động giải trí.
Từng chia sẻ với truyền thông, Rasif cho biết cơ duyên đến với nghề DJ khá tình cờ. Khi còn là sinh viên đại học, cô bắt đầu chơi nhạc như một công việc làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí học tập. Tuy nhiên, niềm đam mê với âm nhạc điện tử đã khiến cô quyết định theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc.
Phong cách biểu diễn của Rasif chủ yếu theo dạng "open-format" - kết hợp nhiều thể loại như EDM, hip-hop, house và các bản hit pop đương đại. Nhờ khả năng đọc không khí sàn nhạc tốt, các set nhạc của cô thường được đánh giá sôi động và dễ thu hút khán giả.
Sau vài năm hoạt động, Rasif dần khẳng định tên tuổi trong giới giải trí về đêm Singapore. Bảng xếp hạng FDJ LIST từng vinh danh cô là nữ DJ số 1 tại Singapore và nằm trong nhóm những DJ nữ nổi bật của khu vực Đông Nam Á. Danh tiếng này giúp Rasif thường xuyên được mời biểu diễn tại nhiều sự kiện và hộp đêm trong khu vực, từ Singapore đến Thái Lan, Malaysia. Cô cũng từng xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc điện tử lớn như Djakarta Warehouse Project.
Ngoài âm nhạc, Rasif còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực giải trí và thể thao. Cô từng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình dài tập Tanglin và thường góp mặt tại các sự kiện của một số câu lạc bộ bóng đá châu Âu, giải đua xe.
Vào đầu tháng 11/ 2018, Rasif gây bất ngờ khi tiết lộ đang mang thai. Cô sinh con vào tháng 12 cùng năm và trở thành mẹ đơn thân. Rasif hiện sở hữu gần 600.000 người theo dõi trên Instagram. Trên nền tảng này, cô chủ yếu cập nhật hình ảnh tham dự các sự kiện nightlife, công việc và du lịch.
