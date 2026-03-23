Nữ DJ kinh hãi vì bị sàm sỡ trong bar ở Singapore

Dự tiệc đêm ở bar Marquee Singapore, DJ Jade Rasif xảy ra tranh cãi với một nhóm người và cho biết mình bị sàm sỡ.

DJ Jade Rasif (sinh năm 1994) nổi tiếng với ngoại hình gợi cảm. Cô hiện là mẹ đơn thân.

Theo chia sẻ của Jade Rasif trên TikTok và Threads, tối 18/3, cô đứng tại bàn của một người bạn ngay cạnh khu vực chơi DJ. Phía sau cô là một nhóm người đang tiệc tùng. Trong suốt buổi tối, một người đàn ông từ nhóm này nhiều lần kéo tay, mời cô sang bàn của họ nhưng cô từ chối, Mothership đưa tin.

Một lúc sau, Jade nghe thấy tiếng xô đẩy và cảm nhận có người đang cố trèo lên khu vực sàn cao nơi cô đứng. Cô nhắc một cô gái đang trèo lên dừng lại vì hành động này khá nguy hiểm.

Khi quay lại tập trung xem màn biểu diễn của Central Cee, Jade cảm thấy mình bị sàm sỡ. Trong khoảng 3-5 phút, có người cố tình chạm vào những vùng nhạy cảm của cô. Nữ DJ mô tả trải nghiệm này là "rất nhục nhã và thiếu tôn trọng".

Không lâu sau, một chiếc cốc đựng đồ uống cũng bị ném về phía Jade, khiến lưng cô ướt vì rượu. Cô sau đó dùng điện thoại quay hình đám đông hỗn loạn. Trong video, hai cô gái trong nhóm phía sau đang làm cử chỉ thô lỗ về phía cô.

Để tránh xung đột, Jade nhanh chóng rời đi. "Lúc đó, tôi rất sợ bị xô đẩy nên rời đi càng nhanh càng tốt, không muốn đối đầu", cô nói.

Ngày hôm sau, Jade đã trình báo cảnh sát và đăng tải câu chuyện cùng một số hình ảnh trích từ video lên mạng xã hội để tìm thêm thông tin. Theo cô, một người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video đã liên hệ, phủ nhận liên quan đến việc sờ soạng hay ném đồ uống, đồng thời yêu cầu cô gỡ các bài đăng.

Jade cũng cho biết cô nhận được một số tin nhắn trên Instagram từ những người được cho là có liên quan đến người phụ nữ này, trong đó có người đe dọa sẽ kiện và cáo buộc cô lợi dụng sự việc để gây chú ý.

Trả lời truyền thông, Jade nói giữa cô và các bên liên quan không có trao đổi trực tiếp. Cô cũng không phản hồi các tin nhắn nhận được.

Nữ DJ cho biết một số bài viết về cô còn xuất hiện trên các diễn đàn cộng đồng người nước ngoài, khiến sự việc càng khiến cô cảm thấy bị tổn thương. "Một lời xin lỗi có thể giải quyết được nhiều chuyện. Nhưng thay vào đó tôi chỉ nhận được sự phủ nhận và những lời đe dọa pháp lý", cô nói.

Jade chia sẻ thêm sẽ để vụ việc được xử lý theo đúng quy trình pháp lý để "các sự thật được làm rõ". Vụ việc đang được điều tra, cô từ chối chia sẻ thêm chi tiết, nhưng ghi nhận phản ứng nhanh của cảnh sát và đội an ninh của Marquee.

Sau đó, nữ DJ cũng đã gỡ các story trên Instagram liên quan đến sự việc. Trên Threads, cô nhấn mạnh các bài đăng của mình chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và kêu gọi người theo dõi không suy đoán hay nhắm vào bất kỳ cá nhân nào.