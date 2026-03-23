'Nữ thần bóng chuyền' hậu ly hôn chồng doanh nhân

Sabina Altynbekova (sinh năm 1996) bắt đầu được công chúng biết đến thông qua giải bóng chuyền U19 châu Á 2014 tại Đài Loan (Trung Quốc). Thời điểm đó, Altynbekova chơi cho đội Kazakhstan. Nhờ chiều cao vượt trội 1,82 m, khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng chuẩn, cô được người hâm mộ gọi là "nữ thần bóng chuyền xinh đẹp nhất thế giới".
12 năm trôi qua, Altynbekova vẫn duy trì sức hút với những người yêu thể thao. Nữ vận động viên sinh năm 1996 có hơn 1,1 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Sự nghiệp thi đấu của Altynbekova cũng trải qua nhiều thay đổi. Gần đây nhất, cuối năm 2024, cô chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Yogya Falcons tại Indonesia, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ Đông Nam Á. Tuy nhiên, hành trình này không kéo dài lâu khi đội bóng có mùa giải Proliga 2025 không thành công. Sau khi kết thúc hợp đồng, Altynbekova rời xứ vạn đảo vào tháng 3/2025 và trở về Kazakhstan.
Hiện tại, bên cạnh chuyên môn thể thao, cô thường xuyên góp mặt vào nhiều dự án quảng cáo và hợp tác thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồ dùng mẹ và bé. Tháng 3/2025, "nữ thần bóng chuyền" tiếp tục gây chú ý khi khi xác nhận đã ly hôn với chồng doanh nhân sau vài năm chung sống.
Altynbekova từng thông báo kết hôn với nhà sản xuất kiêm doanh nhân Sayat Tostykbayev vào cuối năm 2020. Thời điểm đó, cô cho biết cả hai có khoảng thời gian yêu chớp nhoáng khi chỉ vừa tìm hiểu một năm đã về chung nhà. Cặp đôi sau đó có con đầu lòng vào năm 2021. Tuy nhiên, đến năm 2025, nữ vận động viên xác nhận hai người đã chính thức ly hôn. Dù không công khai nguyên nhân, cô chia sẻ rằng bản thân muốn lắng nghe cảm xúc của mình và bước tiếp trên con đường riêng.
Sau khoảng thời gian kín tiếng chuyện đời tư, ngày 19/2, nữ vận động viên gây chú ý khi thẳng thắn lên tiếng về cách truyền thông và mạng xã hội gắn mác cô là "người phụ nữ đã ly dị". Trên trang cá nhân, nữ vận động viên cho rằng việc biến tình trạng hôn nhân thành nhãn dán cho một con người là điều không công bằng.
"Thật thú vị khi họ gắn mác tôi. Không phải vận động viên, không phải phụ nữ, không phải một danh tính, mà cụ thể là 'người đã ly dị'. Ly hôn không phải là một dấu ấn đóng lên ai đó. Đó chỉ là một chặng trong cuộc sống", cô viết. Cô cũng khẳng định bản thân vẫn có nhiều vai trò khác: "Tôi là một phụ nữ. Tôi là mẹ. Tôi là một người làm nghề chuyên nghiệp. Và tình trạng hôn nhân của tôi không quyết định giá trị của tôi". Quan điểm của cô nhận được nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ.
Ở tuổi 29, Altynbekova vẫn là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của làng bóng chuyền nữ châu Á. Với lượng người hâm mộ đông đảo cùng sức hút truyền thông lớn, nhiều người cho rằng dù tiếp tục thi đấu hay chuyển hướng sang kinh doanh hoặc giải trí, "nữ thần bóng chuyền" vẫn sẽ giữ được sự quan tâm của công chúng trong thời gian tới.
