'Hoa khôi bóng chuyền' sau 1 năm lấy chồng thiếu gia

Hoa khôi bóng chuyền Trần Việt Hương lần đầu trải lòng về việc rời xa sân đấu, cuộc sống làm dâu và niềm hạnh phúc sắp đón con đầu lòng.

Trần Việt Hương lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau khi tạm nghỉ thi đấu.

Đầu năm 2026, trên trang Instagram cá nhân với hơn 9.400 người theo dõi, hoa khôi bóng chuyền Trần Việt Hương chia sẻ hình ảnh đang mang thai con đầu lòng trên phần story. Kèm theo bức ảnh, cô viết: "Tạm biệt năm 2025 - một năm đánh dấu khoảnh khắc bước ra khỏi nhịp sống của một vận động viên để bước vào hành trình mới thiêng liêng hơn: trở thành mẹ bầu".

Cô cho biết năm 2025 là cột mốc khép lại chặng đường 15 năm gắn bó với bóng chuyền khi giúp cô trưởng thành từ những giọt mồ hôi, nước mắt, nỗ lực và cả những lần vấp ngã. "Khép lại chương cũ để mở ra một chương hoàn toàn mới, dịu dàng nhưng cũng phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 2026 chỉ mong một khởi đầu nhẹ nhàng để hành trình mới diễn ra trong bình an", cô tâm sự.

Kể từ khi kết hôn với chồng thiếu gia, Việt Hương khá kín tiếng trên mạng xã hội. Cô hiếm khi đăng ảnh đời sống thường ngày, chỉ chia sẻ trong những dịp đặc biệt hoặc khi gặp lại đồng đội cũ. Phần lớn hình ảnh đời thường của cô xuất hiện thông qua bài đăng của bạn bè, đồng nghiệp.

Giữa tháng 10/2025, nhân dịp sinh nhật lần thứ 27, Việt Hương lần đầu công bố việc mang thai con đầu lòng. Cô xúc động chia sẻ: "Bước sang tuổi mới với món quà tuyệt vời nhất. Từ nay, mọi điều ước đều mang hình dáng của con. Mẹ mong em bình an, đủ ngày đủ tháng để chúng mình gặp nhau nhé".

Trước đó, cô cũng đăng loạt ảnh cưới nhân kỷ niệm một năm ngày về chung một nhà với ông xã Nguyễn Vương Anh. Sau hôn lễ, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, ấm áp trong các dịp đặc biệt.

Đầu năm 2025, Việt Hương gây chú ý khi lần đầu khoe hình ảnh đón năm mới tại nhà chồng ở Sơn La. Căn biệt thự rộng lớn với nội thất gỗ mạ vàng, không gian sang trọng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Từ đó, cô được cộng đồng mạng gọi vui là "nàng dâu hào môn" của làng bóng chuyền.

Trần Việt Hương sinh năm 1998, là phụ công nổi tiếng của đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin. Cô lên xe hoa vào cuối tháng 9/2024. Chồng cô - Nguyễn Vương Anh - là cựu học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, hiện công tác tại Sơn La.

Cặp đôi từng thực hiện 5 bộ ảnh cưới tại nhiều địa điểm khác nhau và tổ chức tiệc cưới trong không gian sang trọng tại một khách sạn lớn, thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Hoa khôi bóng chuyền Việt Hương và chồng chụp ảnh cưới.