Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

'Hoa khôi bóng chuyền' sau 1 năm lấy chồng thiếu gia

  • Thứ ba, 6/1/2026 14:26 (GMT+7)
  • 14:26 6/1/2026

Hoa khôi bóng chuyền Trần Việt Hương lần đầu trải lòng về việc rời xa sân đấu, cuộc sống làm dâu và niềm hạnh phúc sắp đón con đầu lòng.

Trần Việt Hương lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau khi tạm nghỉ thi đấu.

Đầu năm 2026, trên trang Instagram cá nhân với hơn 9.400 người theo dõi, hoa khôi bóng chuyền Trần Việt Hương chia sẻ hình ảnh đang mang thai con đầu lòng trên phần story. Kèm theo bức ảnh, cô viết: "Tạm biệt năm 2025 - một năm đánh dấu khoảnh khắc bước ra khỏi nhịp sống của một vận động viên để bước vào hành trình mới thiêng liêng hơn: trở thành mẹ bầu".

Cô cho biết năm 2025 là cột mốc khép lại chặng đường 15 năm gắn bó với bóng chuyền khi giúp cô trưởng thành từ những giọt mồ hôi, nước mắt, nỗ lực và cả những lần vấp ngã. "Khép lại chương cũ để mở ra một chương hoàn toàn mới, dịu dàng nhưng cũng phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 2026 chỉ mong một khởi đầu nhẹ nhàng để hành trình mới diễn ra trong bình an", cô tâm sự.

Kể từ khi kết hôn với chồng thiếu gia, Việt Hương khá kín tiếng trên mạng xã hội. Cô hiếm khi đăng ảnh đời sống thường ngày, chỉ chia sẻ trong những dịp đặc biệt hoặc khi gặp lại đồng đội cũ. Phần lớn hình ảnh đời thường của cô xuất hiện thông qua bài đăng của bạn bè, đồng nghiệp.

Giữa tháng 10/2025, nhân dịp sinh nhật lần thứ 27, Việt Hương lần đầu công bố việc mang thai con đầu lòng. Cô xúc động chia sẻ: "Bước sang tuổi mới với món quà tuyệt vời nhất. Từ nay, mọi điều ước đều mang hình dáng của con. Mẹ mong em bình an, đủ ngày đủ tháng để chúng mình gặp nhau nhé".

Trước đó, cô cũng đăng loạt ảnh cưới nhân kỷ niệm một năm ngày về chung một nhà với ông xã Nguyễn Vương Anh. Sau hôn lễ, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, ấm áp trong các dịp đặc biệt.

Đầu năm 2025, Việt Hương gây chú ý khi lần đầu khoe hình ảnh đón năm mới tại nhà chồng ở Sơn La. Căn biệt thự rộng lớn với nội thất gỗ mạ vàng, không gian sang trọng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Từ đó, cô được cộng đồng mạng gọi vui là "nàng dâu hào môn" của làng bóng chuyền.

Trần Việt Hương sinh năm 1998, là phụ công nổi tiếng của đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin. Cô lên xe hoa vào cuối tháng 9/2024. Chồng cô - Nguyễn Vương Anh - là cựu học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, hiện công tác tại Sơn La.

Cặp đôi từng thực hiện 5 bộ ảnh cưới tại nhiều địa điểm khác nhau và tổ chức tiệc cưới trong không gian sang trọng tại một khách sạn lớn, thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

hoa khoi bong chuyen anh 1hoa khoi bong chuyen anh 2

Hoa khôi bóng chuyền Việt Hương và chồng chụp ảnh cưới.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

'Hot girl bóng chuyền' sắp cưới tuyển thủ điền kinh?

Cộng đồng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam xôn xao trước thông tin chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh được cho là sắp kết hôn với cựu tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch.

10:36 5/1/2026

Hoàng Hoàng

Ảnh: @viethuongg08/Instagram

hoa khôi bóng chuyền Bóng chuyền Trần Việt Hương thiếu gia Sơn La mang thai con đầu lòng tâm sự

    Đọc tiếp

    Hot girl ban cung duoc cau hon hinh anh

    Hot girl bắn cung được cầu hôn

    19:58 4/1/2026 19:58 4/1/2026

    0

    Tối 4/1, ngôi sao làng cầu lông Lê Đức Phát khoe loạt ảnh cầu hôn thành công bạn gái là VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

    Vo Do Hung Dung sinh con thu 2 hinh anh

    Vợ Đỗ Hùng Dũng sinh con thứ 2

    20:36 5/1/2026 20:36 5/1/2026

    0

    Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ niềm vui đón con gái, đánh dấu cột mốc gia đình "đủ nếp, đủ tẻ" sau 6 năm kết hôn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý