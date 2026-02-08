Không nhận ra 'hoa khôi bóng chuyền' cao 1m8

Bộ ảnh mừng năm Bính Ngọ 2026 của "hoa khôi bóng chuyền" Lê Thanh Thúy nhận được nhiều lời khen.

Thanh Thúy trong bộ ảnh mới nhất. Ảnh: Le Thanh Thuy/Facebook.

Ngày 8/2, Lê Thanh Thúy (sinh năm 1995), VĐV được mệnh danh là "hoa khôi bóng chuyền", đăng tải loạt ảnh chào mừng năm Bính Ngọ. "Năm 2026. Chúc may mắn", cô chia sẻ ngắn gọn.

Trong bộ ảnh, Thanh Thúy xuất hiện với diện mạo khác ngày thường. Cô diện đồ chỉn chu, trang phục toát lên vẻ cổ điển, quý phái trong khi tạo dáng chụp ảnh cùng chú ngựa - linh vật của năm nay.

Trên trang cá nhân, Thanh Thúy chủ yếu đăng ảnh thi đấu và tập luyện trên sân bóng chuyền. Ở đời thường, cô thường xuất hiện với quần jeans, áo thun hoặc trang phục thể thao đơn giản. Chính vì vậy, bộ ảnh mới của nữ VĐV được nhiều người khen ngợi.

Dù thay đổi phong cách, Thanh Thúy vẫn giữ được thần thái điềm đạm và không quá phô trương, đúng với hình ảnh cô theo đuổi bấy lâu nay.

Thanh Thúy xuất hiện với diện mạo thanh lịch. Ảnh: Le Thanh Thuy/Facebook.

Lê Thanh Thúy được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô từng thi đấu ở vị trí chủ công, sở hữu chiều cao tốt 1m8 cùng lối chơi ổn định, và sớm gây chú ý không chỉ nhờ chuyên môn mà còn bởi ngoại hình sáng.

Thanh Thúy từng khoác áo các đội bóng chuyền mạnh trong nước, tham gia nhiều giải đấu quốc nội, để lại dấu ấn qua sự bền bỉ và tinh thần thi đấu nghiêm túc. Cô từng góp mặt trong hành trình giành HCB SEA Games 2015, HCĐ SEA Games 2017 và giúp LPB Ninh Bình thống trị nhiều giải đấu từ 2023 đến 2025, trong đó có á quân châu Á và suất dự giải CLB thế giới.

Năm 2024, nữ VĐV từng giành giải Phụ công xuất sắc nhất AVC National Cup. Gần đây nhất, cô cùng đồng đội vô địch AVC Nations Cup do Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức hồi tháng 6/2025.