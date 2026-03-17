Cái kết vụ ngoại tình của hai lãnh đạo công ty Singapore chấn động MXH

Hai lãnh đạo vướng vào vụ bê bối đã rời công ty. Doanh nghiệp cũng phải đưa ra các quy tắc mới, kênh tố cáo nội bộ để ổn định tinh thần nhân viên, lấy lại niềm tin khách hàng.

Melvin Lim và Grayce Tan rời công ty sau khi những bài đăng về vụ ngoại tình lan truyền.

Đồng sáng lập Adrian Lim cho biết tinh thần của các môi giới đã bị ảnh hưởng sau những lùm xùm gần đây. PropertyLimBrothers (PLB) đang triển khai một bộ quy tắc ứng xử chính thức cùng kênh tố cáo nội bộ ẩn danh, sau bê bối lãnh đạo hồi đầu năm nay gây nhiều đồn đoán trên mạng liên quan đến hai cựu lãnh đạo cấp cao.

Các biện pháp mới nhằm tăng cường trách nhiệm nội bộ và tạo ra những kênh rõ ràng hơn để nhân viên phản ánh vấn đề, theo chia sẻ của đồng sáng lập Adrian Lim trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Straits Times.

Nhân viên bỏ việc, khách hàng quay lưng

Trong bộ quy tắc ứng xử đang được xây dựng có các hướng dẫn về quan hệ nơi làm việc, tiêu chuẩn hành vi nghề nghiệp và quy định về trang phục.

Một nền tảng tố cáo cũng đã được thiết lập, cho phép môi giới và nhân viên gửi phản ánh ẩn danh. Những vi phạm nghiêm trọng có thể dẫn đến kỷ luật, bao gồm cả sa thải.

Động thái này diễn ra sau khi đồng sáng lập kiêm cựu CEO Melvin Lim và cựu phó chủ tịch chiến lược Grayce Tan từ chức vào tháng 1, giữa các cáo buộc về mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Cả hai chính thức rời công ty vào ngày 25/1.

Đồng sáng lập PLB Adrian Lim chia sẻ về bộ quy tắc mới của công ty.

Adrian Lim cho biết ông chỉ biết đến các cáo buộc khi tin nhắn và video bắt đầu lan truyền trong cộng đồng môi giới và trên các diễn đàn mạng.

“Khi các thông tin được xác minh, ban lãnh đạo đã nhanh chóng thống nhất phương án xử lý. Quyết định được đưa ra trong vòng một ngày và thông báo ngay tới toàn bộ nhân sự nhằm đảm bảo minh bạch và duy trì hoạt động kinh doanh”, ông nói.

Dù hoạt động thường ngày không bị gián đoạn đáng kể, công ty vẫn chịu một số tác động ban đầu. Ba môi giới đã rời đi, trong khi bốn khách hàng từ chối hợp tác với PLB sau vụ việc.

Ông cũng cho biết tinh thần của đội ngũ có thời điểm suy giảm, buộc ban lãnh đạo phải tăng cường kết nối nội bộ thông qua các buổi họp hàng tuần và hoạt động tập thể.

Ngoài ra, Melvin Lim đã giảm dần vai trò trong vận hành hàng ngày của PLB khoảng 6-7 tháng trước khi bê bối nổ ra để tập trung điều hành KW Singapore. Một số nội dung có sự xuất hiện của Melvin đăng tải trong thời gian đó thực chất đã được ghi hình từ trước, hoặc là phát lại từ các hội thảo cũ.

Bác bỏ tin đồn về lương

Bê bối cũng kéo theo nhiều đồn đoán về hoạt động nội bộ của PLB, bao gồm thông tin cho rằng Grayce Tan nhận mức lương 230.000 đôla Singapore (hơn 4.7 tỷ đồng ) mỗi năm, cũng như cáo buộc công ty dùng tiền để hỗ trợ một nhà hàng lẩu có liên quan đến Melvin và Tan.

Adrian Lim đã bác bỏ các thông tin này, cho rằng con số lương được lan truyền là không chính xác.

“Ngay khi sự việc được báo cáo tới ban quản lý, chúng tôi đã tiến hành rà soát nội bộ các cáo buộc này”, ông nói.

Ông không tiết lộ mức lương cụ thể, cho biết các vấn đề về đãi ngộ và thăng tiến là thông tin mật do bộ phận nhân sự và ban lãnh đạo quản lý.

Trong thời gian tới, ưu tiên của công ty là củng cố hệ thống nội bộ đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. PLB gần đây đã ra mắt nền tảng số mang tên Property Analysis, cho phép người dùng tạo báo cáo bất động sản với dữ liệu giao dịch và giá cả.

Ông cho biết các biện pháp mới được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục niềm tin từ khách hàng, môi giới và nhân viên.

“Một sự cố như vậy không thể đại diện cho những giá trị tốt đẹp mà nhiều môi giới trong ngành đã và đang tạo ra”.