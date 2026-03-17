Thủ môn U23 Việt Nam sau khi cưới 'chị đẹp' thạc sĩ

Sau khi kết hôn vào đầu năm nay, thủ môn Quan Văn Chuẩn và bà xã Dương Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào trên mạng xã hội.

Ngày 16/3, Dương Hà - vợ thủ môn Quan Văn Chuẩn - đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chồng mặc đồ thể thao, ngồi cạnh bình hoa với dòng chú thích hóm hỉnh: "Bình bông màu xanh là xinh nhất".

Trước đó, vào ngày Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nàng WAG chia sẻ hình ảnh của chồng kèm dòng trạng thái: "Đi rinh quà mùng 8/3 về nhà. Một bông hoa xinh xắn. Biết nói gì nữa đây".

Sau khi kết hôn, Dương Hà thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường, thể hiện sự đồng hành và ủng hộ chồng trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Về phía Quan Văn Chuẩn, hôm 19/2, anh cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã trong trang phục áo dài truyền thống. Nam thủ môn sinh năm 2001 gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, lãng tử, trong khi Dương Hà ghi điểm với vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm. Đi kèm loạt ảnh, anh hài hước viết: "Biết vậy mình lấy vợ từ năm 19 tuổi".

Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Vũ Dương Hà có hơn 5 năm gắn bó trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 3/1 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Trước đó, lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra vào cuối tháng 12/2025.

Cặp đôi công khai mối quan hệ từ năm 2020. Chuyện tình "chị ơi, anh yêu em" của nam thủ môn nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Theo chia sẻ từ Dương Hà, Quan Văn Chuẩn đã ngỏ lời cầu hôn cô tại Paris (Pháp) vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2025.

Sinh năm 2001, Quan Văn Chuẩn là người dân tộc Tày, quê Tuyên Quang. Anh hiện thi đấu ở vị trí thủ môn cho Hà Nội FC và từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào tháng 8 năm ngoái.

Bạn đời của anh, Nguyễn Vũ Dương Hà (sinh năm 1998), tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và hiện làm việc trong lĩnh vực tài chính.