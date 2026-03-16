'Kẻ nguy hiểm nhất TikTok' tiệc tùng ở Lan Quế Phường gây phẫn nộ

Dù đang đối mặt với các cáo buộc hiếp dâm, buôn người tại Romania và Anh, 2 anh em Andrew và Tristan Tate đăng nhiều clip ăn chơi tại Hong Kong (Trung Quốc) khiến nhiều người tức giận.

Andrew Tate ngồi giữa hát hàng chục phụ nữ châu Á. Ảnh: Andrew Tate/X.

Ngày 15/3 trên nền tảng X, Andrew Tate khoe bức ảnh chụp cùng em trai Tristan trên một chiếc du thuyền sang trọng tại cảng Victoria (Hong Kong, Trung Quốc). Một số bài đăng khác cho thấy hai người ghé thăm khu ăn chơi về đêm nổi tiếng Lan Quế Phường và một nhà hàng cua ở Causeway Bay, SCMP đưa tin.

Trước đó một ngày, Tate đăng tải ghi lại cảnh hát hò cùng khoảng một chục phụ nữ châu Á, trong khi em trai đứng quan sát. Nhiều clip quay tại Lan Quế Phường cũng cho thấy đám đông tụ tập để chụp ảnh cùng hai người đàn ông có ngoại hình giống anh em nhà Tate.

"Hong Kong thật tuyệt vời. Năng lượng của thành phố, văn hóa và con người ở đây rất đáng kinh ngạc. Bạn có thể thấy chúng tôi được chào đón rất nồng nhiệt ngay sau khi đến", Andrew Tate chia sẻ.

TikToker tai tiếng nói thêm: "Tôi luôn biết ơn khi mọi người đến chào hỏi hoặc bày tỏ sự ủng hộ. Thật tốt khi thấy không phải ai cũng tin mọi thứ họ đọc trên truyền thông".

Sự xuất hiện của anh em nhà Tate cũng lập tức khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao thành phố lại cho phép hai người này nhập cảnh.

Andrew Tate trên du thuyền đậu tại cảng Victoria. Ảnh: Andrew Tate/X.

Một độc giả của tờ SCMP cho biết cô nhận ra Andrew Tate đang lưu trú tại khách sạn Rosewood ở khu Tsim Sha Tsui và đã gửi báo cáo tới cảnh sát. Người này cũng đặt câu hỏi vì sao khách sạn lại chấp nhận tiếp đón hai anh em có tư tưởng độc hại này. Cô cho biết thêm đang cố gắng liên hệ với Tổng lãnh sự quán Anh tại Hong Kong.

Hành động gay gắt từ nữ độc giả liên quan đến các cáo buộc hiếp dâm, buôn người và thành lập nhóm tội phạm có tổ chức mà hai anh em nhà Tate đối mặt tại Romania vào tháng 12/2022. Đến tháng 6/2023, cả hai bị truy tố.

Tháng 5/2025, các công tố viên tại Anh cũng công bố thêm các cáo buộc đối với hai anh em, bao gồm hiếp dâm, hành hung và buôn người. Một số cáo buộc đối với Andrew Tate sau đó đã bị hủy bỏ, song các vụ kiện dân sự vẫn đang được tiếp tục.

Sau khi cơ quan chức năng Romania dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh vào đầu năm ngoái, hai anh em đã đến Mỹ, đặt chân tới bang Florida, sau đó tiếp tục xuất hiện tại nhiều quốc gia khác dù các vụ kiện vẫn đang diễn ra.

Andrew Tate từng được gọi là "nhân vật nguy hiểm nhất trên TikTok" vì những phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ và xã hội. Với hàng triệu người theo dõi, phần lớn là nam giới trẻ tuổi, người này thường xuyên quảng bá lối sống xa hoa, đồng thời lan truyền các quan điểm mang màu sắc nam quyền cực đoan, cho rằng đàn ông phải giữ vai trò thống trị trong các mối quan hệ.

Trong nhiều video và bài đăng trước đây, Tate từng đưa ra những phát ngôn gây phẫn nộ, như cho rằng phụ nữ phải “chịu một phần trách nhiệm” khi trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tình dục, hoặc khẳng định đàn ông có quyền kiểm soát bạn gái của mình như một dạng tài sản.

Những quan điểm này khiến Tate bị chỉ trích mạnh mẽ và dẫn đến việc bị cấm trên nhiều nền tảng mạng xã hội lớn như TikTok, YouTube và Facebook. Dù vậy, TikToker này vẫn duy trì được lượng người ủng hộ đông đảo và tiếp tục hoạt động trên các nền tảng khác cũng như những kênh truyền thông thay thế.