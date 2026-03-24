Chuyện tình cựu tiền đạo U23 Việt Nam vừa cưới hot girl TP.HCM

Tối 23/3, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đăng tải video ghi lại những khoảnh khắc trong lễ cưới với Phương Uyên, được tổ chức trước đó một ngày tại TP.HCM. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ.
Trong ngày trọng đại, chú rể lựa chọn tuxedo đen cổ điển, trong khi cô dâu diện váy cưới ren dáng công chúa với thiết kế corset ôm sát, vai trần, chân váy xòe rộng và khăn voan dài.
Trước đó, lễ đính hôn của cặp đôi diễn ra ngày 26/1 tại TP.HCM. Đến ngày 14/2, dịp Valentine, Tuấn Tài chia sẻ lại hình ảnh buổi lễ kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn em đã tin anh giữa muôn vàn lựa chọn. Một cái nắm tay - một lời hứa trọn đời".
Ngày 30/1, một tài khoản studio công bố bộ ảnh cưới của Tuấn Tài và Phương Uyên, được thực hiện tại TP.HCM theo phong cách hiện đại, tối giản. Bối cảnh đường phố, xe cổ cùng gam màu trung tính được xử lý tiết chế, tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa làm nổi bật sự gắn kết của cặp đôi.
Mối quan hệ của Tuấn Tài và Phương Uyên được người hâm mộ chú ý từ tháng 5/2024, khi hình ảnh cả hai nắm tay dạo phố xuất hiện trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Tuấn Tài lần đầu đăng ảnh chụp cùng bạn gái nhưng chưa công khai danh tính. Phương Uyên cũng nhiều lần có mặt trên khán đài để cổ vũ và chúc mừng anh sau các trận đấu của CLB TP.HCM.
Đến tháng 7/2024, chân sút sinh năm 1995 cầu hôn bạn gái tại một nhà hàng ở TP.HCM. Sau khi tặng hoa, Tuấn Tài khiến bạn gái xúc động khi quỳ gối dâng nhẫn cầu hôn và được cô đồng ý.
Kể từ khi công khai mối quan hệ, cầu thủ quê Nghệ An thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn gái trên trang cá nhân. Cả hai cùng nhau đi du lịch, dùng bữa và đăng tải nhiều hình ảnh thể hiện cuộc sống tình cảm gắn bó.
Đến ngày 30/9/2025, Tuấn Tài đăng tải lời chúc sinh nhật dành cho Phương Uyên. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật em bé yêu, chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, chúc cho tình cảm của chúng ta luôn hạnh phúc như bây giờ, luôn thương và yêu anh thật nhiều nhé. Yêu em Phương Uyên".
Hồ Tuấn Tài sinh ngày 16/3/1995 tại Hưng Nguyên (Nghệ An), trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và được đôn lên đội một từ năm 2015. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo, có thể dạt cánh, từng khoác áo các đội tuyển U19, U21, U22, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam, ra mắt năm 2017 trong trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa trên sân Hàng Đẫy. Ở mùa giải 2025/26, anh thi đấu theo dạng cho mượn tại Becamex TP.HCM.
Ngoài sân cỏ, Tuấn Tài gây chú ý với ngoại hình sáng, vóc dáng săn chắc. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen về phong cách. Trước khi gắn bó với Phương Uyên, cầu thủ xứ Nghệ từng vướng tin đồn hẹn hò với một số gương mặt nổi bật.
Phương Uyên, vợ của Hồ Tuấn Tài, quê tại Bình Dương (cũ), hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội, gây ấn tượng với phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Nhờ ngoại hình cân đối và gu thẩm mỹ ổn định, cô thường xuyên hợp tác cùng các nhãn hàng trong vai trò người mẫu quảng bá.
