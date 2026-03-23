Cựu tiền đạo U23 Việt Nam cưới hot girl TP.HCM

Ngày 22/3, cựu tiền đạo U23 Việt Nam Hồ Tuấn Tài tổ chức lễ cưới với vợ Phương Uyên tại TP.HCM.

Tối 23/3, trên trang cá nhân, tiền đạo Hồ Tuấn Tài chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc trong lễ cưới với vợ là Phương Uyên, diễn ra một ngày trước đó tại TP.HCM.

Đi kèm bài đăng, anh viết: "Nhẹ nhàng thôi...nhưng là cả một đời". Hình ảnh trong ngày trọng đại cho thấy chú rể diện tuxedo đen cổ điển, trong khi cô dâu chọn váy cưới ren dáng công chúa, thiết kế corset ôm sát, vai trần và chân váy xòe rộng, kết hợp khăn voan dài.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, với nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh khen: "Quá là nét", tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng gửi lời chúc mừng dí dỏm: "Anh Tèo sau cho anh em bưng tráp lên tí nhé".

Buổi lễ được tổ chức với sự tham dự của gia đình, người thân và một số bạn bè thân thiết, trong đó có cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt (tên tiếng Việt: Bùi Đức Duy). Trên trang cá nhân, anh cũng chia sẻ khoảnh khắc cô dâu - chú rể cùng thực hiện nghi thức rót rượu cưới.

Hồ Tuấn Tài và vợ Phương Uyên trong lễ cưới hôm 22/3.

Trước đó, ngày 26/1, lễ đính hôn của cặp đôi đã diễn ra tại TP.HCM. Đến ngày 14/2, Tuấn Tài đăng tải lại hình ảnh buổi lễ và viết: "Cảm ơn em đã tin anh giữa muôn vàn lựa chọn. Một cái nắm tay - một lời hứa trọn đời".

Chuyện tình của Hồ Tuấn Tài và Phương Uyên được công chúng biết đến từ tháng 5/2024, sau khi xuất hiện hình ảnh cả hai cùng dạo phố. Từ đó, họ thường xuyên đồng hành trong nhiều hoạt động, từ sân cỏ đến các chuyến đi riêng.

Tháng 7/2024, nam cầu thủ cầu hôn bạn gái tại một nhà hàng trên cao ở TP.HCM.

Hồ Tuấn Tài sinh ngày 16/3/1995 tại Hưng Nguyên (Nghệ An), trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và được đôn lên đội một từ năm 2015.

Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm, có thể chơi dạt cánh, từng khoác áo các đội tuyển U19, U21, U22, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam, ra mắt năm 2017 trong trận giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa trên sân Hàng Đẫy. Ở mùa giải 2025/26, anh được cho là thi đấu theo dạng cho mượn tại Becamex TP.HCM.

Vợ của Hồ Tuấn Tài là Phương Uyên, quê ở Bình Dương (cũ), hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô có gần 19.000 lượt theo dõi trên TikTok và khoảng 5.000 người theo dõi trên Instagram.

Hồ Tuấn Tài và Phương Uyên trong lễ đính hôn hôm 26/1. Ảnh: Royal Studio.