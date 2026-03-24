Văn Toàn bắt được hoa cưới của MC Mù Tạt và Đức Huy

Là một trong những cầu thủ hiếm hoi của lứa Thường Châu chưa lập gia đình, tiền đạo Văn Toàn gây thích thú khi bắt được hoa cưới ở hôn lễ của đồng đội.

Ngày 22/3, hôn lễ của MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) và cầu thủ Đức Huy diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Ngoài những khoảnh khắc xúc động, màn tung hoa cưới của cô dâu là tình huống khiến nhiều người thích thú, mong chờ.

Trong số những người bạn chưa lập gia đình tập trung ở dưới để chờ bắt hoa có cầu thủ Văn Toàn. Khoảnh khắc nam tiền đạo bắt được bó hoa, giơ cao đầy phấn khích, nhiều quan khách ồ lên thích thú.

Đoạn video ghi lại tình huống cũng được nhiều người chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội cùng nhiều bình luận hài hước từ người hâm mộ: "Dành cả thanh xuân đi ăn cưới rồi, năm nay đến lượt mình cưới chứ anh ơi", "Thiếu mỗi tay cô dâu là chưa thấy", "Chắc năm nay dẫn vợ về cho ba mẹ đó".

Trên trang cá nhân, tiền đạo sinh năm 1996 cũng đăng tải bức ảnh check-in với "chiến lợi phẩm" cùng chú thích: "Được cầm cả nhẫn và hoa".

Trước đó, Văn Toàn còn được Đức Huy tin tưởng giao trọng trách là người cầm nhẫn lên sân khấu để chú rể thực hiện nghi thức đeo vào tay cô dâu.

Đây không phải lần đầu tiên Văn Toàn bắt được hoa trong đám cưới đồng đội. Năm 2020, khi Duy Mạnh kết hôn, anh cũng trùng hợp là người nhận được bó hoa may mắn.

Thời gian qua, tiền đạo Văn Toàn là một trong những cầu thủ bị nhiều người "giục cưới". Trong số những cầu thủ cùng lứa Thường Châu, anh là cái tên hiếm hoi chưa lập gia đình, thậm chí chưa công khai có bạn gái. Những người đồng đội thân thiết với anh như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Văn Hậu đều đã sớm kết hôn, sinh con.

Tháng 8/2025, khi Văn Toàn phải trải qua ca phẫu thuật sụn chêm gối, Duy Mạnh khi chia sẻ bức ảnh chụp chung gửi lời động viên đồng đội đã vô tình tiết lộ tình trạng hẹn hò của Văn Toàn.

"Mau khỏe bạn nhé. Phục hồi tốt, tranh thủ yêu cô nào rồi cưới luôn thời gian này bạn à", anh viết chú thích. Theo lời nam trung vệ, Văn Toàn vẫn chưa có bạn gái.