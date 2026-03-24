Ảnh nhận 'bão like' của Đoàn Văn Hậu

Bức ảnh Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng cùng khoác áo đội tuyển Việt Nam, được đăng kèm dòng trạng thái hoài niệm, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Bức ảnh chụp cùng đồng đội Đình Trọng của Văn Hậu nhận "bão like" từ người hâm mộ. Ảnh: Đoàn Văn Hậu/Facebook.

Ngày 24/3, cầu thủ Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999) gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp cùng trung vệ Trần Đình Trọng (sinh năm 1997) trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Nam hậu vệ viết: "Rất lâu rồi".

Bức ảnh của Văn Hậu nhận nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự xúc động khi thấy 2 hậu vệ quen thuộc của "thế hệ vàng" bóng đá Việt Nam cùng xuất hiện trở lại trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Một số đồng nghiệp cũng để lại bình luận. Cầu thủ Lý Đức viết: "Áo đẹp quá anh trai ạ". Đáp lại, Văn Hậu bày tỏ cảm xúc lạ lẫm sau nhiều năm mới khoác lại màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng là 2 trong 8 cầu thủ Công an Hà Nội (CAHN) được triệu tập. 6 cái tên còn lại bao gồm thủ môn Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, tiền vệ Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Lê Phạm Thành Long.

Lần gần nhất hậu vệ sinh năm 1999 khoác áo đội tuyển Việt Nam là vào tháng 6/2023 trong trận giao hữu gặp Syria. Sau đó, anh bước vào quá trình điều trị viêm điểm bám gót chân Achilles. Việc cần thời gian phục hồi khiến anh vắng mặt ở nhiều đợt tập trung của đội tuyển. Nam hậu vệ trở lại thi đấu trong trận chính thức đầu tiên vào ngày 3/12/2025. Thời điểm đó, Văn Hậu cùng CAHN hòa Buriram United 1-1 ở Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Trong khi đó, Trần Đình Trọng không thi đấu cho tuyển Việt Nam kể từ tháng 9/2022. Những chấn thương đầu gối trong nhiều năm từng ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của cầu thủ này, buộc anh phải dành phần lớn thời gian để điều trị và tìm lại phong độ.

Cả Văn Hậu và Đình Trọng đều trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC và từng là những gương mặt quen thuộc của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Cả hai là thành viên của "thế hệ vàng" bóng đá Việt Nam với nhiều dấu ấn đáng nhớ như ngôi á quân U23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD 2018 hay chức vô địch AFF Cup 2018.

Sự xuất hiện trở lại của bộ đôi hậu vệ trong đợt tập trung lần này vì thế nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Dù chưa chắc chắn về vị trí thi đấu trong đội hình, việc Văn Hậu và Đình Trọng cùng trở lại đội tuyển được xem là tín hiệu tích cực cho hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.