Đình Bắc khoe cơ bụng 6 múi trong chuyến nghỉ dưỡng Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Trưa 22/3, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Phú Quốc (An Giang), thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

"Vitamin Sea... Nạp năng lượng cho bản thân", nam cầu thủ viết, đính kèm 4 bức ảnh chụp tại hồ bơi và bãi biển ở một khu resort.

Trong ảnh, cầu thủ sinh năm 2004 để lộ thân hình săn chắc cùng cơ bụng 6 múi rõ nét. Thể hình vạm vỡ hiện tại của Đình Bắc khiến nhiều khán giả nhắc lại biệt danh "Bắc còi", cái tên từng gắn với anh trong những năm đầu thi đấu khi vóc dáng còn khá gầy. So với thời điểm đó, cầu thủ trẻ được nhận xét có sự thay đổi đáng kể về thể trạng sau quá trình tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp.

Khoảnh khắc đời thường của chân sút trẻ nhanh chóng nhận hơn 5.400 lượt thích chỉ trong 10 phút lên sóng.

Nam tiền đạo tâng bóng trên bãi biển Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho thể hình vạm vỡ của cầu thủ trẻ, cho rằng đây là kết quả của quá trình tập luyện và thi đấu cường độ cao.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004 tại Nghệ An, thi đấu ở vị trí tiền đạo và được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Ở cấp độ CLB, Đình Bắc hiện thuộc biên chế Công an Hà Nội FC. Cầu thủ trẻ được kỳ vọng tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại môi trường V.League để hoàn thiện chuyên môn và hướng tới những cơ hội trong đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tên tuổi của Đình Bắc được biết đến rộng rãi sau các giải đấu trẻ khu vực năm 2025.

Gần đây, tiền đạo 22 tuổi cũng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh căn nhà 2 tầng khang trang đang trong giai đoạn hoàn thiện tại quê nhà Nghệ An. Công trình được anh xây dựng để báo hiếu bố mẹ sau những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp, nằm cạnh căn nhà cũ của gia đình ở xã Hưng Nguyên.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đình Ấp, bố của Đình Bắc, cho biết ông vui và tự hào khi con trai luôn nghĩ đến việc chăm lo cho gia đình. Trước đó, năm 2024, cầu thủ trẻ cũng từng gây chú ý khi mua ôtô tặng bố để việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.