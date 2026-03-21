Đình Bắc khác lạ

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ ảnh mới. Anh vừa được vinh danh trong top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Tối 21/3, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ hình ảnh đời thường nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cầu thủ sinh năm 2004 diện trang phục năng động với áo polo trắng và quần short đen. Anh tạo dáng hài hước khác lạ với chiếc kính trên mặt, điểm nhấn còn có chiếc túi hiệu Louis Vuitton đặt bên cạnh.

Nhiều người hâm mộ Đình Bắc nhanh chóng vào để lại bình luận khen anh “đẹp trai”, “ngầu”, “tuyệt đối điện ảnh”. Một số đồng đội của anh ở U23 Việt Nam như thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Nhật Minh cũng dành lời khen “ảnh đẹp”, “dễ thương”.

Hình ảnh mới của Đình Bắc thu hút nhiều lượt tương tác. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Sau một năm thi đấu bùng nổ, Đình Bắc vừa vinh dự là một trong 10 cá nhân được nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh được vinh danh với thành tích xuất sắc ở lĩnh vực Thể thao.

Bày tỏ trên trang cá nhân, Đình Bắc khẳng định “Đây chắc chắn là động lực để Bắc luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày!” và gửi lời cảm ơn tình cảm của mọi người.

Gần đây, tiền đạo 22 tuổi cũng gây sốt khi khoe hình ảnh căn nhà 2 tầng khang trang sắp hoàn thiện ở quê nhà Nghệ An. Đây là công trình được anh xây để báo hiếu bố mẹ sau những thành công đầu tiên trong sự nghiệp, nằm cạnh căn nhà cũ của gia đình tại xã Hưng Nguyên.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Đình Ấp, bố Đình Bắc, bày tỏ niềm vui và tự hào khi con trai luôn nghĩ đến việc chăm lo cho gia đình. Trước đó, năm 2024, Đình Bắc cũng gây chú ý khi mua ôtô để bố di chuyển thuận lợi và an toàn.

Nguyễn Đình Bắc được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh trưởng thành từ hệ thống các đội trẻ và sớm ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển, đặc biệt là tại SEA Games 33 và gần nhất là giải U23 châu Á. Ở cấp CLB, anh gia nhập đội bóng Công an Hà Nội vào tháng 8/2024, hiện thi đấu ở V.League 1.