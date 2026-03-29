Ảnh gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý

Gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện khai trương gần đây.

Tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn bên các con trai, con gái, con dâu và con rể. Ảnh: tiennguyenn/Instagram.

Ngày 29/3, Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - đăng tải bức ảnh gia đình trên Instagram, thu hút sự quan tâm. "Family day, celebrating a special milestone (tạm dịch: Ngày của gia đình, kỷ niệm một cột mốc đặc biệt)".

Trong hình, các con trai, con gái, con dâu và con rể đứng quanh ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Nhiều người nhận ra một số gương mặt quen thuộc như vợ chồng Philip Nguyễn - Linh Rin, vợ chồng Tiên Nguyễn - Justin Cohen, cậu út Hiếu Nguyễn - bạn gái Marie Trâm Anh.

Ngoài ra, hai người con gái kín tiếng hơn của vị tỷ phú là Stephanie Nguyễn và Jennifer Nguyễn cũng góp mặt cùng chồng.

Trong khi đó, Philip Nguyễn chia sẻ khoảnh khắc cùng một số anh em trai, bạn bè quây quần bên bàn ăn. Bức ảnh ghi lại không khí thân mật khi các thành viên trong gia đình tranh thủ tụ họp, trò chuyện sau sự kiện.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) - một trong những tập đoàn bán lẻ hàng hiệu lớn tại Việt Nam. Ông được biết đến là người đưa nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế vào thị trường trong nước, nên được gọi là "vua hàng hiệu".

Góp sức cùng vị doanh nhân phát triển và tiếp quản IPPG là vợ và 8 người con. Trong đó, 6 người (3 trai, 3 gái) là con chung của ông với vợ đầu quốc tịch Philippines, bao gồm: Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, con gái Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn. Hai người còn lại Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn là con chung của ông với vợ hiện tại - cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên.

Louis Nguyễn và Philip Nguyễn cùng bạn bè tụ họp trên bàn nhậu. Ảnh: runpiprun/Instagram.

Gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn cũng nổi tiếng khi nhiều thành viên có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh và phong cách sống. Bà Lê Hồng Thủy Tiên, vợ ông, từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trước khi tham gia điều hành doanh nghiệp. Các con của ông như Phillip Nguyễn, Louis Nguyễn, Hiếu Nguyễn và Tiên Nguyễn đều được công chúng chú ý.

Ngoài hoạt động kinh doanh, tình trạng hôn nhân của các con cũng thường được truyền thông quan tâm. Louis Nguyễn (sinh năm 1983) kết hôn với diễn viên Tăng Thanh Hà từ năm 2012. Hai người hiện có cuộc sống kín tiếng, có 3 con và cùng tham gia điều hành doanh nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và bán lẻ.

Phillip Nguyễn (sinh năm 1986) về chung nhà với người mẫu Linh Rin (Ngô Phương Linh). Cặp đôi công khai mối quan hệ từ năm 2019 và tổ chức lễ đính hôn vào năm 2023.

Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn, sinh năm 1999), con trai út của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, chưa kết hôn. Gần đây, anh và bạn gái Marie Trâm Anh sánh đôi tại một số sự kiện.

Cuối năm 2025, gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng thu hút sự quan tâm khi tổ chức đám cưới cho con gái Tiên Nguyễn (sinh năm 1997) với doanh nhân gốc Dubai Justin Cohen. Hôn lễ được tổ chức với quy mô lớn tại TP.HCM, quy tụ nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Sau đó, cặp đôi tiếp tục tổ chức thêm tiệc cưới tại Đà Nẵng.