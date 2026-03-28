Linh Rin sau 3 năm cưới Philip Nguyễn

Ngày 27/3, Philip Nguyễn (sinh năm 1986), con trai thứ 3 của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, gây chú ý khi dành lời yêu cho vợ người mẫu Linh Rin (tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993), nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Trong bài viết, nam doanh nhân chia sẻ: "Thành tựu xuất sắc nhất của tôi là khả năng thuyết phục vợ đồng ý kết hôn với tôi. Happy Anniversary", đồng thời gửi lời cảm ơn đến bà xã. Ảnh:
Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 3/2023 sau 4 năm hẹn hò. Hôn lễ tổ chức tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish ở Manila (Philippines) theo nghi thức Công giáo. Thời điểm đó, đám cưới được xem là một trong số màn kết hôn đình đám của giới thượng lưu và showbiz Việt, với sự tham dự của hàng trăm khách mời thân thiết. Ảnh: runpiprun/Instagram.
Philip và Linh Rin chào đón con gái đầu lòng vào tháng 12 cùng năm, tên là Caroline. Phillip Nguyễn từng chia sẻ vợ và con gái trở thành nguồn động lực lớn nhất giúp anh cố gắng mỗi ngày. Ảnh: runpiprun/Instagram.
Trong khi đó, kể từ khi kết hôn, Linh Rin tạm gác sự nghiệp người mẫu, diễn viên và lui về ở ẩn, tập trung xây dựng gia đình nhỏ, chăm sóc con cái. Cô cũng ít chia sẻ đời tư hơn so với trước đây. Tuy vậy, mỗi lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hoặc trên mạng xã hội, cô cùng chồng vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: runpiprun/Instagram.
Linh Rin từng trải lòng về chuyện kết hôn ở tuổi 30. Cô cho biết 30 tuổi là thời điểm vừa đủ để lập gia đình, không sớm cũng không muộn. "Hoàn hảo và hy vọng theo cách của riêng bản thân và tiếp tục chiến đấu cho tình yêu, đam mê, sự sống còn và sự phát triển. Một viên gạch được đặt lên là một phần bản ngã của bản thân, một giấc mơ, một cái tôi đã mới", cô viết. Ảnh: linhrin/Instagram.
Bên cạnh xây dựng tổ ấm, Linh Rin thỉnh thoảng đồng hành cùng chồng trong một số chuyến công tác. Ảnh: runpiprun/Instagram.
Trái ngược với sự kín tiếng của vợ, Philip thường xuyên cập nhật tình hình cuộc sống, công việc, ngày kỷ niệm lên trang Instagram cá nhân. Phần lớn bài viết đều liên quan đến bà xã và con gái. Phillip Nguyễn hiện là chủ tịch Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPPG), đơn vị phân phối hơn 100 thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam như Rolex, Cartier, Dolce & Gabbana hay Balmain. Ảnh: runpiprun/Instagram.
