Rich kid Tiên Nguyễn sau khi cưới chồng gốc Dubai

Sau đám cưới hoành tráng, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đang có cuộc sống tân hôn ngọt ngào, hạnh phúc bên chồng Tây.

Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen về chung một nhà vào tháng 12/2025. Ảnh: @tiennguyenn/Instagram.

Ngày 30/1, rich kid Tiên Nguyễn gây chú ý khi chia sẻ lại bài đăng từ story Instagram của chồng - doanh nhân Justin Cohen. Trong bức hình là chiếc bánh sinh nhật mừng tuổi mới của Justin, có hình hồi nhỏ và bức ảnh cưới của hai vợ chồng.

Đây cũng là sinh nhật đầu tiên của Justin sau khi kết hôn với ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ở phần chú thích, Tiên Nguyễn cũng dành lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào đến ông xã.

Khác với vợ là KOL nổi tiếng, doanh nhân Justin khá kín tiếng trên mạng xã hội, để trang cá nhân ở chế độ riêng tư. Vì vậy, nhiều người theo dõi cho rằng bài đăng gần nhất của anh và động thái chia sẻ lại của Tiên Nguyễn cho thấy cặp đôi đang có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc.

Hình ảnh chiếc bánh sinh nhật ông xã Tiên Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân.

Tháng 12/2025, Tiên Nguyễn và Justin Cohen tổ chức đám cưới sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Hôn lễ được tổ chức hai lần, một tại TP.HCM và một tại Đà Nẵng với độ xa hoa, hoành tráng cùng sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong giới kinh doanh, giải trí.

Justin sinh năm 1981 tại Vancouver (Canada), người gốc Dubai, là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Trong khi đó, Tiên Nguyễn, sinh năm 1996, là ái nữ "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Cặp đôi được nhận xét là "trai tài gái sắc" khi sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn cùng sự thành công trong sự nghiệp riêng.

Trong khi Justin tốt nghiệp với thành tích xuất sắc tại Học viện Công nghệ British Columbia (BCIT), sớm bộc lộ khả năng kinh doanh, hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, Tiên Nguyễn là fashionista và influencer nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn ở Paris, Milan và London.

Hôn lễ hoành tráng của cặp đôi tổ chức ở TP.HCM và Đà Nẵng. Ảnh: @tiennguyenn/Instagram.

Chia sẻ trong ngày cưới tại Đà Nẵng, Justin Cohen cho biết thời điểm tổ chức hôn lễ cũng là dấu mốc kỷ niệm 5 năm 6 tháng 21 ngày họ bên nhau. Trong quãng thời gian ấy, thử thách lớn nhất với anh không đến từ công việc hay khoảng cách văn hóa, mà là lần đầu ra mắt gia đình bạn gái.

Justin thừa nhận đó là trải nghiệm căng thẳng và áp lực, khi phải đối diện với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi chính thức được gia đình hai bên chấp nhận, cặp đôi không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn chia sẻ nhiều trải nghiệm chung.

Từng chia sẻ về chồng, Tiên Nguyễn nói dù anh đôi lúc trễ hẹn vì công việc, nhưng luôn có mặt khi cô cần, với sự nỗ lực gấp đôi dù mệt mỏi.

"Anh là người đặt gia đình lên trên hết. Vì vậy, nếu cuộc sống có những thời điểm khó khăn, em tin cả hai sẽ cùng nhau bước qua và tìm được lối đi chung. Hơn nửa thập kỷ gắn bó giúp em tin rằng anh chính là mảnh ghép mà cô tìm kiếm, và là người mà mình mong muốn đồng hành đến khi về già", nàng rich kid bày tỏ với ông xã.