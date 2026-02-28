Mặt mộc của rich kid Tiên Nguyễn

Trong chuyến trăng mật tại Thái Lan, Tiên Nguyễn gây chú ý khi lần hiếm hoi để mặt mộc, chia sẻ hình ảnh cháy nắng khác với phong cách chỉn chu thường thấy.

Ngày 27/2, rich kid Tiên Nguyễn - con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - đăng tải hình ảnh gương mặt ửng đỏ vì nắng trong chuyến du lịch tại Thái Lan cùng chồng. Trên trang cá nhân, cô viết: "A little Thai-ed up in the sun on our mini moon" (Tạm dịch: Một chút nắng Thái Lan trong chuyến trăng mật ngắn của chúng tôi).

Trên phần story Instagram, cô giải thích: "Forgot my makeup bag so it’s just me and my sun-kissed nose" (Tạm dịch: Tôi lỡ quên túi đồ makeup nên đành để mặt mộc với chiếc mũi rám nắng này).

Đây là một trong số ít lần Tiên Nguyễn xuất hiện với hình ảnh tự nhiên, khác với phong cách thường thấy gắn liền với trang phục hàng hiệu và lớp trang điểm chỉn chu tại các sự kiện thời trang quốc tế. Bài đăng nhận được nhiều bình luận từ bạn bè và người theo dõi.

Khuôn mặt cháy nắng, ửng đỏ của Tiên Nguyễn khi đi tuần trăng mật ở Thái Lan.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, vợ chồng Tiên Nguyễn đón Tết ở nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Justin Cohen cũng mặc áo dài và tham gia các hoạt động đón Tết cùng với nhà vợ.

Tiên Nguyễn tên thật là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại University of London (Anh) và hiện đảm nhiệm vị trí CEO tại một công ty thuộc tập đoàn gia đình.

Trong giới thời trang và doanh nhân trẻ, Tiên Nguyễn được biết đến với vai trò fashionista, influencer, thường xuyên tham dự các tuần lễ thời trang tại Paris, Milan và London.

Tháng 12/2025, cô tổ chức hôn lễ với Justin Cohen sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Đám cưới diễn ra tại TP.HCM và Đà Nẵng, có sự tham dự của nhiều khách mời trong giới kinh doanh và giải trí.

Justin Cohen là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada. Anh tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology và Vancouver Film School. Năm 2007, anh cùng doanh nhân Vũ Ly Việt thành lập một công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số tại Việt Nam. Hiện anh sinh sống và làm việc chủ yếu tại Việt Nam.

Cặp đôi được nhận xét là "trai tài gái sắc" khi sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn cùng sự thành công trong sự nghiệp riêng.