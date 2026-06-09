Bộ Tư lệnh TP.HCM công bố lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

37 cán bộ chuyên trách sẽ tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn, theo Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu giao nhiệm vụ trong hội nghị chiều 9/6. Ảnh: Hữu Tân/Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Chiều 9/6, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ và giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tham gia Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Hội nghị do Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, chủ trì.

Tại hội nghị, Thượng tá Đồng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, công bố các quyết định của Quân khu 7 và đơn vị về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ tham gia lực lượng chuyên trách. Theo đó, Trung tá Lê Ngọc Hà được giao giữ chức Đội trưởng; Trung tá Lý Minh Vân giữ chức Chính trị viên; Thiếu tá Dương Hiển Tùng giữ chức Phó đội trưởng.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM gồm 37 cán bộ, chiến sĩ, được thành lập để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị chiều 9/6. Ảnh: Hữu Tân/Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, đây không chỉ là việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước mà còn góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM yêu cầu lực lượng được giao nhiệm vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong việc thu thập, xác minh thông tin, khảo sát thực địa, bảo đảm quá trình tìm kiếm, quy tập được tiến hành chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan cần bảo đảm đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang bị và các chế độ, chính sách cần thiết để lực lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được xác định là nơi nhiều khả năng chôn cất liệt sĩ trong trận Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Hoài Bảo.

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai nhằm tăng tốc công tác tìm kiếm các liệt sĩ còn chưa xác định được nơi an táng, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và quê hương.

Tìm kiếm, xác định vị trí hố chôn tập thể tại nghĩa địa Đô Thành cũ (nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng) là một trong số nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch nói trên.

Tại hội thảo ngày 8/6 do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết thông qua các tư liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng trực tiếp và gián tiếp, đơn vị xác định có 3 rãnh mộ lớn, mỗi rãnh chứa khoảng 300 thi thể liệt sĩ đã hy sinh trong trận Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Tổng kết buổi hội thảo, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các lực lượng tham gia sớm lên kế hoạch xác định vị trí, hoàn thiện hồ sơ, phương án đào mộ, tiến hành đưa thi thể các Anh hùng liệt sĩ khỏi hố vào cuối tháng 7. Công tác được triển khai khẩn trương nhằm hướng đến Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).