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Đời sống

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Cận cảnh 2 ngày đại lễ cầu siêu các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

  • Chủ nhật, 14/6/2026 19:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 13-14/6, hàng trăm chư tăng, chư ni, phật tử tụng kinh tưởng niệm anh linh liệt sĩ nằm lại nghĩa trang Đô Thành xưa (nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng) suốt gần 60 năm.

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"Uống nước nhớ nguồn"

Chiều 14/6, Vương Quân (22 tuổi, phường Vườn Lài) tìm đến Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) để thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trong ngày cuối của lễ tưởng niệm, kỳ siêu. Trước đàn lễ, Quân cúi đầu mặc niệm như một lời tri ân gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xung quanh Quân, hàng trăm tăng ni, phật tử, nhiều người trẻ cùng hướng về đàn lễ trong không khí trang nghiêm. Tiếng kinh cầu nguyện đều đặn vang giữa khu công viên. Tất cả cùng thành kính tưởng nhớ anh linh các chiến sĩ yêu nước đã anh dũng ngã xuống trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Việc tổ chức lễ kỳ siêu tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây cũng là địa điểm đang được các cơ quan chức năng tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhằm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

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Tụng kinh xuyên đêm

Lễ tưởng niệm, kỳ siêu diễn ra trong hai ngày (13-14/6) dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng nhiều đại diện Sở, ban, ngành tại TP.HCM. Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức khai kinh Địa tạng vào chiều 13/6. Ban Đạo tràng chùa Định Thành và chư Tăng, Ni một số chùa tại TP.HCM liên tục trì tụng thông tiêu (tụng kinh thâu đêm). Vào ngày cuối cùng, Đức Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trực tiếp có mặt, chứng giám cho đại lễ cầu siêu, cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ. Trong không gian thanh tịnh, tiếng chuông U Minh ngân vang giữa khu công viên từng gắn với nhiều mất mát của chiến tranh khiến không ít phật tử xúc động.

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Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâuBạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ cầu siêu liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tiếng chuông U Minh vang lên trong lễ kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Nghi lễ có sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM cùng các Trưởng lão Hòa thượng, phật tử.

8 giờ trước

Đề xuất xây khu tưởng niệm liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề xuất xây công viên nghĩa trang hoặc khu tưởng niệm sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

11:58 11/6/2026

Hoài Bảo - Vi Lê

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