Lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ cầu siêu liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

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6h30 sáng 14/6, ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chính thức tổ chức Lễ cung nghinh phát tấu, mở đường cho đàn lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ đã nằm lại nghĩa trang Đô Thành cũ (nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng) trong công cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Một ngày trước lễ chính, ban Đạo tràng chùa Định Thành (thuộc phường Hòa Hưng) cùng chư tăng ni từ một số ngôi chùa tại TP.HCM đã xuyên đêm tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh.
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Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh bắt đầu vào 9h cùng ngày. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7; bà Trương Thanh Nga - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; lãnh đạo phường Hòa Hưng cùng đông đảo tăng ni, phật tử.
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Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có sự tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Hòa thượng Thích Minh Thông - Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Thượng tọa Thích Lệ Trang - Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Huệ Minh.
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Lãnh đạo, đại biểu và phật tử dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc, trước khi bắt đầu nghi lễ chính.
Các hòa thượng, thượng tọa và tăng ni thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm và cầu nguyện.
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Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, cho biết Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng là địa điểm mang nhiều dấu ấn lịch sử trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
"Lễ tưởng niệm và kỳ siêu được tổ chức bằng tất cả niềm tôn kính đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc", Thượng tọa Thích Thanh Phong cho hay.
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Lễ tưởng niệm và kỳ siêu được Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức nhằm tiếp nối truyền thống "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
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Việc lựa chọn Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng làm nơi tổ chức lễ kỳ siêu mang ý nghĩa sâu sắc. Đây cũng là khu vực các lực lượng chức năng đang triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
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