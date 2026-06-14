Lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ cầu siêu liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

6h30 sáng 14/6, ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chính thức tổ chức Lễ cung nghinh phát tấu, mở đường cho đàn lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ đã nằm lại nghĩa trang Đô Thành cũ (nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng) trong công cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Một ngày trước lễ chính, ban Đạo tràng chùa Định Thành (thuộc phường Hòa Hưng) cùng chư tăng ni từ một số ngôi chùa tại TP.HCM đã xuyên đêm tụng kinh Địa Tạng, cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh.