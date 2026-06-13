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Đời sống

Người dân đội mưa dự lễ cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

  • Thứ bảy, 13/6/2026 17:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hàng trăm tăng ni, Phật tử và người dân tập trung tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM) để tham dự lễ kỳ siêu tưởng niệm các liệt sĩ chiều 13/6, bất chấp cơn mưa lớn.

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Chiều 13/6, Lễ kỳ siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM). Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống ngay trước giờ khai kinh.
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Từ 13h30, đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân có mặt từ sớm. Nhiều người đội mưa tiến vào bên trong công viên, chuẩn bị hành lễ.

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Khu vực diễn ra đại lễ chật kín phật tử. Theo ban tổ chức, chương trình dành để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh, được an táng tại nghĩa trang Đô Thành trước đây. Khu vực này nay thuộc Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
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Một người dân đến sớm, dừng lại thắp nén nhang tại Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.
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Đúng 14h, nghi thức khai kinh Địa Tạng được cử hành dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Tham gia buổi lễ còn có các chư Tăng, chư Ni tại chùa Định Thành.

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Trong tiếng chuông, tiếng mõ, các chư Tăng, chư Ni đồng thanh tụng kinh, cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã khuất được siêu sinh tịnh độ.

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Sau phần khai kinh, Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng Phật tử, sư thầy tiến hành tụng kinh đến 21h.
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Lễ tưởng niệm - kỳ siêu do Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức, nhằm phát huy truyền thống "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
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Ngày mai (14/6) sẽ là ngày lễ chính thức bao gồm 5 hoạt động trải dài từ 6h30 đến 13h30.

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Việc tổ chức lễ kỳ siêu tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây cũng là địa điểm đang được các cơ quan chức năng tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngã xuống trong sự kiện Tết Mậu Thân 1968.

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Hoài Bảo - Vi Lê

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