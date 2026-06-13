Người dân đội mưa dự lễ cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Chiều 13/6, Lễ kỳ siêu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ( TP.HCM ). Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống ngay trước giờ khai kinh.

Từ 13h30, đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân có mặt từ sớm. Nhiều người đội mưa tiến vào bên trong công viên, chuẩn bị hành lễ.

Khu vực diễn ra đại lễ chật kín phật tử. Theo ban tổ chức, chương trình dành để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh, được an táng tại nghĩa trang Đô Thành trước đây. Khu vực này nay thuộc Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Trong tiếng chuông, tiếng mõ, các chư Tăng, chư Ni đồng thanh tụng kinh, cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã khuất được siêu sinh tịnh độ.

Việc tổ chức lễ kỳ siêu tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây cũng là địa điểm đang được các cơ quan chức năng tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngã xuống trong sự kiện Tết Mậu Thân 1968.

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