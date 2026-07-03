TP.HCM chốt ngày khai quật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sẽ diễn ra ngày 6/7 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và TP.HCM.

Lực lượng binh chủng công binh cắm cờ để nhận biết vị trí của mìn trước khi quét radar xuyên đất ngày 15/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngày 3/7, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Theo kế hoạch, lễ triển khai sẽ diễn ra vào ngày 6/7 tại phường Hòa Hưng, TP.HCM. Chương trình có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng nhiều bộ, ngành và địa phương.

Chuỗi hoạt động mở đầu bằng lễ báo công dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó là lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ban tổ chức cũng tiến hành lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Sau khi hoàn tất quá trình tìm kiếm, các nghi lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" sẽ được tổ chức theo kế hoạch.

Bộ Tư lệnh TP.HCM là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM triển khai toàn bộ kế hoạch. Đại diện đơn vị cho biết công tác khảo sát hiện trường, xác định vị trí khai quật và chuẩn bị nội dung chương trình đã được hoàn tất. Ban Chỉ huy điều hành cùng các tổ công tác chuyên trách cũng được thành lập.

Các tổ chuyên trách phụ trách nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong đó có tổ chuyên môn kỹ thuật, tổ kiểm đếm và lập hồ sơ hiện trường, tổ lấy mẫu, tổ tuyên truyền vận động, tổ hậu cần - kỹ thuật và tổ bảo vệ hiện trường. Nhiều lực lượng phục vụ khác cũng được huy động nhằm bảo đảm quá trình tìm kiếm diễn ra đúng quy trình và an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (áo xanh, chính giữa ảnh), Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, khảo sát hiện trường tìm kiếm vị trí mộ tập thể liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ngày 15/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng. Việc khai quật sẽ tuân thủ quy trình chuyên môn. Các yêu cầu về an toàn được đặt lên hàng đầu trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Song song đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM và UBND phường Hòa Hưng xây dựng phương án bảo vệ hiện trường. Khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sẽ được bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị đầy đủ. Trong đó có nơi ăn, nghỉ cho các lực lượng làm nhiệm vụ, bao gồm lực lượng Đội K của Quân khu 7 tăng cường.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lẵng hoa, lễ vật, phông khánh tiết, khu vực nhà quàn, nơi lấy mẫu và khu bảo quản hài cốt liệt sĩ. Công an TP.HCM chịu trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự buổi lễ. Đơn vị cũng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực diễn ra sự kiện.

Trước đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) và Tổng Công ty Cấp nước Bến Thành tiến hành khảo sát 3 khu vực trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Các đơn vị sử dụng radar xuyên đất kết hợp phương pháp điện trở suất. Kết quả bước đầu ghi nhận nhiều vị trí dị thường dưới lòng đất. Cơ quan chức năng nhận định những dấu hiệu này có khả năng liên quan đến khu mộ tập thể của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác xác minh đã hoàn thành 4 trong 5 bước. Bước cuối cùng là tổ chức tìm kiếm, quy tập ngoài thực địa. Quá trình triển khai được thực hiện sau khi đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, gồm lời kể của nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ trong nước, hồ sơ chiến tranh được giải mật và kết quả khảo sát địa vật lý tại hiện trường.