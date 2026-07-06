Thủ tướng Lê Minh Hưng tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng

Trước lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM ) sáng 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự lễ dâng hương còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM, và đại diện nhiều bộ, ngành, đơn vị liên quan cùng các nhân chứng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng, trước khi chính thức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng là nghĩa trang Đô Thành trước đây.

Đây là hoạt động mở đầu cho sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời hưởng ứng cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thắp hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ quận 10 cũ. Theo Ban Chỉ đạo 515, việc tổ chức lễ dâng hương trước khi triển khai nhiệm vụ không chỉ thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng nằm trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.

Ngay sau lễ dâng hương, chương trình triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tổ chức tại khu vực phía trước Nhà truyền thống. Chương trình gồm báo cáo quá trình chuẩn bị, phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, phát biểu quyết tâm của lực lượng làm nhiệm vụ, tặng quà động viên và thực hiện nghi thức phát lệnh triển khai trước khi các lực lượng chính thức bắt tay vào công tác tìm kiếm ngoài thực địa.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) đang trở thành tâm điểm của chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nơi đây vốn là nghĩa trang Đô Thành (thường gọi là nghĩa địa Chí Hòa) trước năm 1975 và được nhiều nhân chứng, tài liệu lịch sử xác định có thể tồn tại mộ tập thể.

Bước ngoặt của quá trình tìm kiếm xuất hiện từ giai đoạn 2016-2017, khi các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều bức ảnh chiến tranh lưu trữ ở nước ngoài. Đặc biệt, một bức ảnh màu do hãng tin AP chụp ngày 12/2/1968 cho thấy tại nghĩa địa Chí Hòa khi đó có ít nhất 3 rãnh chôn tập thể.

Từ manh mối này, các cơ quan chức năng đã đối chiếu không ảnh, bản đồ quân sự, ảnh vệ tinh hiện đại cùng lời kể của nhân chứng. Công nghệ radar xuyên đất (GPR) cũng được sử dụng để phát hiện các cấu trúc bất thường dưới lòng đất.

Kết quả nghiên cứu bước đầu đã khoanh vùng 3 khu vực nghi là rãnh mộ tập thể trong công viên, nằm gần nhà truyền thống, khu trò chơi thiếu nhi và khu hồ câu cá. Các chuyên gia nhận định sơ bộ những vị trí này có thể liên quan đến khoảng 900 hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên, đây mới là các đánh giá ban đầu. Vị trí chính xác, quy mô và số lượng hài cốt chỉ có thể được xác nhận sau các đợt thăm dò, khai quật và giám định theo quy trình khoa học trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.