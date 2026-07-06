Bộ Tư lệnh TP.HCM đến nhà người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đến xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) để xác minh và hỗ trợ việc xác nhận thông tin có người dân nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, trao đổi với ông Huỳnh Văn Nhỏ (áo trắng), người nhận là em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiều 6/7. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng đoàn công tác đến xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) để xác minh và hỗ trợ việc xác nhận thông tin gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Quá trình đối chiếu bước đầu cho thấy còn một số điểm cần tiếp tục làm rõ. Cụ thể, giấy báo tử do Quân khu 9 cấp cùng một số tài liệu liên quan ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công do gia đình ông Mười cung cấp lại ghi tên Huỳnh Văn Quên.

Hiện việc xác minh giữa các hồ sơ lưu trữ, giấy tờ gia đình cung cấp và di vật tìm thấy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện. Sau khi hoàn tất đối chiếu, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM sẽ công bố kết quả và phối hợp với gia đình thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Có một số thông tin lệch nhau trong giấy báo tử và bằng Tổ quốc ghi công do gia đình nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cung cấp nên chính quyền xã Vàm Cỏ đang hỗ trợ làm rõ. Ảnh: CTV, Gia đình cung cấp.

Trước đó, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, xác nhận địa phương tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Huỳnh Văn Mười trong sáng 6/7 và nhanh chóng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Chính quyền xã cũng phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ gia đình trong thời gian sớm nhất.

Ông Mười, người nhận là em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết khi đọc thông tin trên Internet về việc lực lượng chức năng tìm thấy di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ông nhận thấy nhiều chi tiết trùng khớp với người anh trai đã hy sinh của mình.

Theo ông Mười, ông Quên đi bộ đội tại địa phương từ năm 16 tuổi. Đến năm 1968, khi 22 tuổi, ông mất liên lạc với gia đình.

Ông Mười kể thời điểm anh trai nhập ngũ, bản thân còn quá nhỏ nên gần như không còn ký ức rõ ràng. Hình ảnh về người anh cả chủ yếu được cha mẹ và các anh, chị trong gia đình kể lại suốt nhiều năm.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (ở giữa) cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh TP.HCM tiến hành xác minh giữa các hồ sơ lưu trữ, giấy tờ người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cung cấp và di vật tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Sáng 6/7, tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Trong số các hiện vật được tìm thấy có một cuốn sổ và giấy tờ còn lưu giữ nhiều thông tin quan trọng gồm tên Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962, cùng nhiều nội dung liên quan đến quyết định điều động của đơn vị.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, qua giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc đơn vị của Long An, tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Một số di vật được tìm thấy cùng hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có cuốn sổ ghi chép có tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Cận cảnh rãnh mộ dài 25 m, phát hiện hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng Đến sáng 6/7, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 7 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).