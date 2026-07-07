Tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm vừa cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 11 bộ, tính đến chiều 7/7.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng tính đến chiều 7/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 7/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Các hài cốt không có di vật kèm theo.

Tổng số hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và quy tập đến hiện tại là 11.

Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực rãnh mộ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, cơ quan chức năng đã phát hiện 9 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật giá trị cho việc xác định danh tính liệt sĩ. Toàn bộ hài cốt, hiện vật được ghi nhận, đánh dấu vị trí, lập hồ sơ hiện trường và bảo quản theo đúng quy định để phục vụ công tác giám định, xác minh sau này.

Cuốn sổ tay và băng đạn được tìm thấy dưới rãnh mộ ở khu A trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Qua các di vật và tài liệu đối chiếu bước đầu, ngày 6/7, cơ quan chức năng xác định có thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh cầu khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ngay sau khi thông tin được công bố, gia đình ông Huỳnh Văn Mười (ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) đã liên hệ với chính quyền địa phương, thông báo có nhiều thông tin trùng khớp với liệt sĩ gia đình đang tìm kiếm.

Sáng 7/7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ để xác định thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Cận cảnh rãnh mộ dài 25 m, phát hiện hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng Đến sáng 6/7, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh mộ dài khoảng 25 m, 7 bộ hài cốt tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống ở công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).