Người dân TP.HCM thắp nhang tưởng niệm liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng

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Tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), nhiều người dân mang theo hoa cúc, nhang, xôi, trái cây và lễ đến tưởng niệm các liệt sĩ trong những ngày lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
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Trong số những người đến dâng hương, bà Đỗ Thị Thanh Hiền (64 tuổi) chuẩn bị mâm cơm và lễ từ sáng sớm. "Tôi từng là bộ đội, từng đi qua chiến tranh nên hiểu cái giá của hòa bình lớn đến thế nào. Có những người đồng đội cùng xuất phát, nhưng không bao giờ trở về. Họ mãi mãi nằm lại nơi chiến trường để hôm nay đất nước được bình yên. Mỗi lần nghe tin tìm thấy hài cốt liệt sĩ, tôi đều chuẩn bị mâm cơm đến cúng và muốn thắp một nén hương coi như đón các anh về. Mong các anh được yên nghỉ và sớm trở về với gia đình sau bao nhiêu năm xa cách", bà nghẹn ngào.
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Bà Hiền tự chuẩn bị lễ cúng, thắp từng nén hương, chắp tay cầu nguyện và cúi đầu tưởng nhớ những chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
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Những mâm cúng đều được tự tay người dân chuẩn bị chu đáo như cháo, xôi, trứng luộc, trái cây... gửi gắm lòng biết ơn đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Một số người còn chuẩn bị quân phục, mũ cối, quân hàm, dép cao su và các vật dụng bằng giấy để hóa vàng, gửi đến các liệt sĩ như lời tri ân.
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Bên trong công viên Lê Thị Riêng, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tìm kiếm hiện trường tiếp tục đào tìm bên dưới hố sâu 25 m, rộng 3 m tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống.
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Khu vực này được xác định là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đợt chiến đấu trên địa bàn TP.HCM vào Tết Mậu Thân năm 1968.
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Giữa không gian yên tĩnh, khói hương quyện trong nắng trưa khiến khoảng sân trước tượng đài trở nên trầm mặc. Mọi người lặng lẽ cầu mong các liệt sĩ sớm được xác định danh tính để trở về với gia đình sau gần 60 năm nằm lại nơi chiến trường.
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Đến trưa, chiều 7/7, vẫn có nhiều người đến công viên Lê Thị Riêng mong muốn được thắp nén hương tưởng niệm các liệt sĩ. Những nén hương được thắp lên không chỉ là lời tiễn biệt, mà còn là sự tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
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Một số gia đình cũng đưa con em đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
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Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập các hài cốt liệt sĩ đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ gìn tối đa hiện trạng và các di vật liên quan; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong toàn bộ quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.