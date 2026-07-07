Người dân TP.HCM thắp nhang tưởng niệm liệt sĩ tại CV Lê Thị Riêng

Trong số những người đến dâng hương, bà Đỗ Thị Thanh Hiền (64 tuổi) chuẩn bị mâm cơm và lễ từ sáng sớm. "Tôi từng là bộ đội, từng đi qua chiến tranh nên hiểu cái giá của hòa bình lớn đến thế nào. Có những người đồng đội cùng xuất phát, nhưng không bao giờ trở về. Họ mãi mãi nằm lại nơi chiến trường để hôm nay đất nước được bình yên. Mỗi lần nghe tin tìm thấy hài cốt liệt sĩ, tôi đều chuẩn bị mâm cơm đến cúng và muốn thắp một nén hương coi như đón các anh về. Mong các anh được yên nghỉ và sớm trở về với gia đình sau bao nhiêu năm xa cách", bà nghẹn ngào.