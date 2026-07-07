Đã lấy mẫu ADN 2 người nhận là em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của 2 người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, chờ xác định danh tính.

Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu ADN của ông Huỳnh Văn Nhỏ - người nhận thân nhân với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Báo Quân khu 7.

Sáng 7/7, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (ngụ xã Vàm Cỏ).

Ông Mười và ông Nhỏ có anh trai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - trùng tên với liệt sĩ vừa được phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Việc lấy mẫu được triển khai khẩn trương nhằm phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất. Quá trình xác minh thông tin thân nhân được Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng phối hợp triển khai ngay khi có thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Trước đó, theo kế hoạch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ của Công an tỉnh Tây Ninh, gia đình ông Huỳnh Văn Mười được mời lấy mẫu vào ngày 8/7. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh Tây Ninh quyết định điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên tổ chức lấy mẫu ngay trong sáng 7/7.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (áo trắng) trao đổi thông tin với Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, chiều 6/7. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Trước đó, trong quá trình khai quật rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng quy tập được 9 bộ hài cốt cùng nhiều hiện vật.

Qua các di vật và tài liệu đối chiếu bước đầu, ngày 6/7, cơ quan chức năng xác định có thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh cầu khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Ngay sau khi thông tin được công bố, ông Huỳnh Văn Mười đã liên hệ với UBND xã Vàm Cỏ, cho biết có nhiều thông tin trùng khớp với liệt sĩ gia đình đang tìm kiếm.

Chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Thành phố đã trực tiếp đến thăm, làm việc với gia đình thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhằm xác minh, đối chiếu thông tin theo quy định.

Quá trình đối chiếu bước đầu cho thấy còn một số điểm cần tiếp tục làm rõ. Cụ thể, giấy báo tử do Quân khu 9 cấp cùng một số tài liệu liên quan ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công do gia đình ông Mười cung cấp lại ghi tên Huỳnh Văn Quên.

Gia đình ông Huỳnh Văn Mười liên hệ với chính quyền xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) ngay khi biết được thông tin về hài cốt mới được quy tập ở công viên Lê Thị Riêng thuộc về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Nguyễn Tiến/Tiền Phong.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều 6/7, ông Huỳnh Văn Mười cho biết ông có anh trai tên Huỳnh Văn Quên, hy sinh tại TP.HCM trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Anh trai ông đi bộ đội tại địa phương từ năm 16 tuổi. Đến năm 1968, khi 22 tuổi, ông Quên mất liên lạc với gia đình.

Gia đình ông Mười đã liên hệ chính quyền địa phương và phối hợp xác minh thân nhân liệt sĩ. Sau 60 năm, ông rất mong có thể đưa người thân về với gia đình.