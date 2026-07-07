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Đời sống

Kêu gọi tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ trong trận Sân bay Tân Sơn Nhất 1968

  • Thứ ba, 7/7/2026 14:45 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968.

Máy bay vận tải C.119 của Mỹ bị quân Giải phóng phá hủy trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, đêm 30/1 rạng sáng 31/1/1968. Ảnh: Tư liệu Thông tấn xã Giải phóng.

Sau gần 60 năm, nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh trong trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (Mùng 1, mùng 2 Tết Mậu Thân) vẫn chưa được tìm thấy, trở về đoàn tụ với gia đình.

Từ tài liệu lịch sử và các nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, có 2 rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu Tây sân bay Tân Sơn Nhất, nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh lịch sử này.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, mỗi ký ức, mỗi bức ảnh, mỗi tấm bản đồ, mỗi dòng ghi chép hay một câu chuyện được lưu giữ đều có thể là manh mối quý giá giúp xác định vị trí các rãnh mộ, đưa các cán bộ, liệt sĩ trở về.

Vì vậy, Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi: các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968; các cựu quân nhân Mỹ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước; những ai còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất các liệt sĩ sau trận đánh, cùng chia sẻ thông tin.

Mọi thông tin, dù rất nhỏ, đều được trân trọng tiếp nhận, kiểm chứng và bảo mật theo quy định.

Thông tin liên hệ chia sẻ thông tin: Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74 - Bộ Tư lệnh TP.HCM

Số điện thoại và Zalo: 0988115272

Gmail: phuongthao201213@gmail.com

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc; là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Chiến dịch đang được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai với mục tiêu tìm lại nơi an nghỉ của các chiến sĩ đã hy sinh và từng bước xác định danh tính cho các liệt sĩ còn chưa được biết tên.

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  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

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