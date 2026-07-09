Nhiều tin nhắn giá trị mở ra cơ hội tìm hài cốt liệt sĩ ở Tân Sơn Nhất

Sau lời kêu gọi của Bộ Tư lệnh TP.HCM, nhiều cựu chiến binh, nhân chứng và người dân đã liên hệ cung cấp thông tin liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Thành Trung (bên phải) trao đổi với kiến trúc sư Phạm Xuân Thắng (bên trái) sáng 9/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngay sau khi Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng để xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968, nhiều cuộc gọi và tin nhắn đã được gửi về Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM. Trong số đó có nhiều thông tin được đánh giá có giá trị đối với quá trình xác minh, khoanh vùng vị trí tìm kiếm.

"Chỉ sau một ngày được truyền thông, báo chí hỗ trợ, đơn vị đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi và tin nhắn từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân. Toàn bộ thông tin tiếp nhận đang được các cơ quan chuyên môn đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, tài liệu lịch sử", Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Thành Trung trao đổi tại hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sáng 9/7.

Trước đó, ngày 7/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát thông tin kêu gọi tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968. Từ tài liệu lịch sử và các nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, có 2 rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu Tây sân bay, nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh lịch sử này.

Máy bay vận tải C.119 của Mỹ bị quân Giải phóng phá hủy trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, đêm 30/1 rạng sáng 31/1/1968. Ảnh: Tư liệu Thông tấn xã Giải phóng.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM đã triển khai nhiều đợt khảo sát bằng các phương pháp khoa học hiện đại. Tuy nhiên, do địa hình khu vực thay đổi lớn sau nhiều thập kỷ cùng quá trình đô thị hóa, việc xác định chính xác vị trí các hố chôn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, những ký ức của nhân chứng và các tư liệu lịch sử tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quá trình xác minh.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận thông tin từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đơn vị cũng mong muốn các cựu quân nhân từng tham gia hoặc làm nhiệm vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất trước năm 1975, các nhà nghiên cứu lịch sử và người còn lưu giữ tài liệu liên quan tiếp tục phối hợp, cung cấp thêm thông tin.

Việc mở rộng thu thập nhân chứng được triển khai trong bối cảnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả. Tính đến ngày 8/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này góp phần củng cố cơ sở khoa học và thực tiễn cho quá trình xác minh các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, mỗi thông tin được cung cấp đều là nguồn tư liệu quý. Dù chỉ là một ký ức, một sơ đồ hay một chi tiết nhỏ, các dữ liệu này đều có thể góp phần làm sáng tỏ vị trí chôn cất các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.