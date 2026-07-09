Đào hố sâu 2 m, phát hiện thêm 5 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng

Đợt khai quật ngày 9/7 ghi nhận thêm 5 bộ hài cốt và nhiều di vật. Các mẫu sẽ được thu thập để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 16 bộ hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng tính đến chiều 9/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin trong ngày 9/7, tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), lực lượng tập trung quân số toàn Đội đã đào được hố sâu 2 m, chiều dài 5 m, ngang 3 m khối lượng đất được đào lên khoảng 50 m3. Kết quả phát hiện được 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật. Tổng số hài cốt tìm được tính đến hiện tại là 16 bộ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, một trong 5 bộ hài cốt được phát hiện vẫn còn được bọc trong một tấm màu đen. Lực lượng chức năng nhận định đây nhiều khả năng là một tấm bạt được sử dụng trong quá trình chôn cất.

Bốn bộ hài cốt còn lại được phát hiện cùng nhiều mảnh quần áo còn sót lại. Các di vật được ghi nhận, đánh dấu và bảo quản theo đúng quy trình. Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, nhận diện và đối chiếu thông tin trong giai đoạn tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết quá trình khai quật vẫn được triển khai theo từng lớp địa tầng. Mọi thao tác đều được thực hiện thủ công và dưới sự giám sát của các lực lượng chuyên môn nhằm bảo đảm không làm xáo trộn hiện trạng. Các hài cốt và di vật sau khi đưa lên khỏi hiện trường đều được phân loại, lập hồ sơ và lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Trước đó, thông qua các di vật thu được, lực lượng tìm kiếm xác định rãnh mộ có 2 lớp hài cốt. Lớp phía trên được nhận định là các liệt sĩ thuộc lực lượng Quân giải phóng hy sinh trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lớp phía dưới được cho là hài cốt các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.

Ban Chỉ đạo cho biết công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được triển khai thận trọng và tỉ mỉ trong những ngày tới. Mục tiêu là làm rõ quy mô rãnh mộ, thu thập đầy đủ các mẫu sinh phẩm và từng bước xác định danh tính các liệt sĩ để sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.