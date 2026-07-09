Cận cảnh cất bốc 5 bộ hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng

Tiếng máy xúc đào bánh xích ngừng lại nhiều lần trong ngày 9/7 để nhường chỗ cho những chiếc bay nhỏ, xẻng và đôi tay của lực lượng tìm kiếm. Mỗi dấu hiệu bất thường xuất hiện dưới lớp đất đều khiến cả hiện trường chậm lại. Sau gần một ngày làm việc liên tục, toàn Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) phát hiện thêm 5 bộ hài cốt cùng 2 bộ di vật tại khu vực A, ngay phía sau Nhà Truyền thống.