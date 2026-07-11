Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, báo cáo với đoàn công tác về công tác cất bốc hài cốt được thực hiện tỉ mỉ theo từng lớp đất. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, đạo lý thiêng liêng, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.