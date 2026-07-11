Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra việc tìm hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng

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Sáng 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).
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Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, báo cáo với đoàn công tác về công tác cất bốc hài cốt được thực hiện tỉ mỉ theo từng lớp đất. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, đạo lý thiêng liêng, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
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Đoàn đại biểu còn có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175; lãnh đạo Cục Chính sách - Xã hội, Văn phòng Tổng cục Chính trị, Cục Tuyên huấn, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội cùng đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.
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Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.
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Sau lễ dâng hương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra tại khu vực khai quật. Lực lượng làm nhiệm vụ báo cáo Đại tướng về tiến độ tìm kiếm, quy trình cất bốc, bảo quản hài cốt, công tác thu thập, giám định ADN và phương án tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật.
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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm của những người trực tiếp tìm kiếm đồng đội đã hy sinh. Trước đó, trong ngày 10/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện thêm 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực này lên 29 bộ.
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Trước khi kết thúc buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra khu vực bảo quản hài cốt liệt sĩ đã được quy tập. Mỗi hài cốt được cẩn thận đựng trong quách, phủ cờ Tổ quốc trang nghiêm trước khi thực hiện các bước giám định, lưu giữ và xác minh danh tính.
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Trong ngày 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ mở rộng phạm vi khảo sát và khai quật. Ngoài hài cốt, lực lượng tìm kiếm khai quật được nhiều mẫu di vật trong rãnh mộ. Tất cả đều được làm sạch, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trước khi đưa về nhà quàn liệt sĩ để bảo quản theo quy định.
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Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết quá trình tìm kiếm, khai quật tại công viên Lê Thị Riêng đã xác định bên dưới rãnh mộ có 2 lớp hài cốt. Lớp phía trên là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Quân giải phóng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lớp phía dưới được nhận định là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, tập trung ở Khu vực A - vị trí đầu tiên được radar xuyên đất phát hiện dấu hiệu dị thường:
- Ngày 23/6: Đào khảo sát, phát hiện 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật quý giá, trong đó có sổ tay ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
- Ngày 6/7: Ngày đầu triển khai tìm kiếm quy mô lớn, phát hiện thêm 4 bộ hài cốt. Tổng cộng: 9 bộ.
- Ngày 7/7: Phát hiện thêm 2 bộ hài cốt. Tổng cộng: 11 bộ.
- Ngày 8/7: Tạm dừng khai quật để chuẩn bị hậu cần và mở rộng hiện trường.
- Ngày 9/7: Mở rộng hố đào sâu 2 m, dài 5 m, rộng 3 m, bóc tách khoảng 50 m3 đất. Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật. Tổng cộng: 16 bộ.
- Ngày 10/7: Phát hiện thêm 13 bộ hài cốt. Tổng cộng: 29 bộ.
- Ngày 11/7: Mở rộng phạm vi khảo sát và khai quật. Kết quả được cập nhật sau 16h cùng ngày.