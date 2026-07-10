Phát hiện thêm 13 bộ hài cốt, 8 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng

Sau đợt khai quật ngày 10/7, lực lượng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng đã quy tập tổng cộng 29 bộ hài cốt, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong ngày 11/7.

Đội quy tập bốc tách, vệ sinh, bảo quản hài cốt, di vật. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 10/7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) đã phát hiện thêm 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật.

Như vậy, sau nhiều ngày triển khai khai quật, tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực này đã nâng lên 29 bộ. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ mở rộng phạm vi khảo sát và khai quật trong ngày 11/7. Kết quả cất bốc sẽ được công bố sau 16h cùng ngày.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các hài cốt mới được phát hiện trong quá trình mở rộng hố khai quật sâu khoảng 2 m. Nhiều bộ hài cốt nằm ở các độ sâu khác nhau, xếp chồng lên nhau trong cùng một hố chôn, phù hợp với lời kể của các nhân chứng về việc chôn cất tập thể sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hài cốt được quy tập sau khi vệ sinh và lấy mẫu sinh phẩm được đặt trong tiểu quách tại nhà quàn liệt sĩ. Ảnh: Hoài Bảo.

Cùng với hài cốt, lực lượng quy tập thu được nhiều di vật như nhẫn, bút bi và chai dầu gió. Tất cả đều được làm sạch, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trước khi đưa về nhà quàn liệt sĩ để bảo quản theo quy định.

Khu vực đang khai quật rộng khoảng 20 m2, chỉ trong hai ngày đã phát hiện tổng cộng 18 bộ hài cốt. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đây là nơi có nhiều dấu hiệu cho thấy vẫn còn hài cốt liệt sĩ nên sẽ tiếp tục được mở rộng phạm vi tìm kiếm trong những ngày tới.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết việc khai quật được tiến hành hết sức thận trọng do nhiều hài cốt đã phân hủy sau gần 60 năm. Ngoài việc bóc tách thủ công, các đơn vị còn thu gom cả phần đất tại những vị trí nghi có hài cốt để tăng khả năng thu thập mẫu vật phục vụ công tác xác minh danh tính.