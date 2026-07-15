Kịp thời gỡ khó cho lực lượng tìm hài cốt liệt sĩ ở CV Lê Thị Riêng

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM trực tiếp đối thoại với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng, ghi nhận những kiến nghị từ thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn chủ trì cuộc đối thoại tối 14/7.

Tối 14/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang làm nhiệm vụ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ban Chỉ huy Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh Thành phố cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội K tăng cường từ Campuchia.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đã trao đổi thẳng thắn về quá trình triển khai công việc tại hiện trường. Nhiều ý kiến tập trung vào điều kiện sinh hoạt, công tác phối hợp giữa các lực lượng, kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73, phát biểu tại buổi đối thoại.

Thay mặt các đơn vị tăng cường, Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73, bày tỏ sự trân trọng trước mức độ quan tâm của Ban Chỉ đạo các cấp và Bộ Tư lệnh TP.HCM. Theo Thượng tá Trần Hùng Cường, sự quan tâm về nơi ăn ở, điều kiện làm việc và đời sống tinh thần đã giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Đại tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng Đội K70, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự cầu thị của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Ông cho biết các lực lượng luôn chủ động học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn và phối hợp chặt chẽ trong từng khâu tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Là một trong những chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường, chiến sĩ Vũ Đức Tâm chia sẻ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Anh cho biết sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng tình cảm động viên của người dân đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi đối thoại của Bộ Tư lệnh TP.HCM và các Đội K.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM, nhìn nhận những ngày đầu triển khai nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn. Một số vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức lực lượng và triển khai công việc đã được chỉ huy các cấp kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Nhờ đó, toàn đơn vị nhanh chóng ổn định, triển khai nhiệm vụ đồng bộ và bám sát kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Hoạt động này thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương liên quan. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ cần chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, giữ vững quyết tâm để hoàn thành tốt Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".