Đã quy tập 69 hài cốt, 1 bộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 13/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin đã phát hiện thêm 20 hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 69 hài cốt và một bộ tập thể.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại hiện trường công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Hoài Bảo.

Khi mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục ghi nhận thêm kết quả mới.

Trong ngày 13/7, thêm 20 bộ hài cốt được phát hiện và cất bốc, nâng tổng số hài cốt quy tập sau một tuần triển khai lên 69 bộ cùng 1 bộ tập thể, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Công tác khai quật vẫn được thực hiện theo phương châm thận trọng, tỉ mỉ. Mỗi lớp đất đều được bóc tách bằng phương pháp thủ công nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn lại.

Các hài cốt sau khi cất bốc đều được vệ sinh, phân loại, lập hồ sơ và lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Những di vật thu được tiếp tục được bảo quản để phục vụ quá trình xác minh danh tính các liệt sĩ.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - dẫn đầu đoàn công tác tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng sáng 13/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Sáng cùng ngày, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Hoạt động diễn ra nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác đến khu vực khai quật để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng tìm kiếm. Ông khẳng định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Công việc này góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương, đồng thời giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay.

Theo kế hoạch, ngày 14/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật. Kết quả cất bốc sẽ được cập nhật sau 16h.

Gia đình nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến CV Lê Thị Riêng Sáng 13/7, gia đình nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) và đang đợi kết quả giám định ADN.