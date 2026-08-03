Gương mặt hiện tại của cậu bé phải khâu 90 mũi vì cứu em khỏi chó dữ

6 năm sau hành động dũng cảm, Bridger Walker (Mỹ) đã hồi phục phần nhiều diện mạo. Câu chuyện của em tiếp tục truyền cảm hứng, khiến nhiều người nể phục.

Tháng 5 vừa qua, Bridger Walker (sống tại Wyoming, Mỹ) chính thức bước sang tuổi 12. Trong bài đăng chúc mừng được bố đăng trên trang cá nhân, "người hùng nhí" năm nào giờ cao hơn hẳn, thêm phần chững chạc.

Cũng nhân ngày sinh nhật, diện mạo mới nhất của Bridger được gia đình cập nhật. Theo đó, vẫn dễ nhận thấy vết sẹo chạy dài trên má trái cậu bé, song đã mờ hơn rất nhiều, phần da sẹo cũng đồng màu hơn hẳn so với trước đây.

"Bridger vẫn rất khỏe. Vết sẹo của con không gây ra bất kỳ vấn đề nào và đang hồi phục rất tốt. Ngoài việc lớn nhanh như thổi, gần đây con còn rất chăm chỉ tập bóng đá. Đội của Bridger vẫn bất bại, còn thằng bé là chốt chặn nơi hàng phòng ngự", người bố viết.

Dưới phần bình luận, nhiều người theo dõi dành lời chúc mừng sinh nhật Bridger, đồng thời một lần nữa nhắc về hành động dũng cảm của em 6 năm trước. "Câu chuyện truyền cảm hứng của cậu bé sẽ còn được nhắc mãi trên Internet và khiến người lớn phải nể phục", một người bình luận.

"Người hùng" cứu em khỏi chó dữ

Một ngày đầu tháng 7/2020, Bridger Walker khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi chiến đấu với con chó dữ để bảo vệ em gái.

Cụ thể, khi phát hiện em gái Brielle - khi đó 4 tuổi - bị một con chó dữ tấn công, Bridger nhanh chóng lao vào giữa con chó và em gái, cố gắng tách hai bên ra. Sau đó, Bridger kéo em chạy đến nơi an toàn và gọi sự trợ giúp của người lớn.

Bridger phải khâu 90 mũi sau khi chiến đấu với chó dữ.

Vì cứu em, cậu bé 6 tuổi bị con chó cắn nhiều nhát ở vùng mặt, đầu, phải khâu 90 mũi. "Nếu có ai phải chết, cháu nghĩ đó nên là mình", Bridger nói sau sự việc.

Sau khi hành động dũng cảm của Bridger được lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều diễn viên nổi tiếng như Anne Hathaway và Mark Ruffalo đã dành lời khen ngợi cậu bé trên trang cá nhân.

Tài tử Chris Evans còn tặng em chiếc khiên của Captain America. Hội đồng quyền anh thế giới (WBC) cũng trao tặng em danh hiệu "Nhà vô địch danh dự".

Đặc biệt, 2 bác sĩ da liễu nổi tiếng - Dhaval Bhanusali và Cory B. Maughan - đã đề nghị chữa sẹo miễn phí cho Bridger. Họ cũng nhờ bạn thân là bác sĩ Sandra Lee giúp xoa dịu thần kinh của cậu bé.

Hình ảnh của Bridger được gia đình cập nhật vào tháng 5 vừa qua.

Trên hành trình bình phục, Bridger và gia đình còn được mời đến tham dự nhiều sự kiện trên khắp thế giới, như đến thăm trại huấn luyện Muay Thái theo lời mời của Tổng cục Du lịch Thái Lan, hội nghị quyền Anh tại Đức (tháng 11/2024), nơi cậu bé có khoảng thời gian vui vẻ khi gặp gỡ các võ sĩ cũng như những bạn trẻ người Đức.

Tháng 7 vừa qua, một công ty đồ chơi Valaverse cũng chính thức giới thiệu nhân vật mới mang tên Pulse - xây dựng dựa trên hình mẫu Bridger Walker. Món đồ chơi sẽ chính thức được mở bán vào tháng 11, công ty cũng sẽ trích một phần doanh thu từ việc bán Pulse để quyên góp cho một tổ chức từ thiện do chính Bridger lựa chọn.

"Bạn có thể là một người hùng"

Năm 2024, bố mẹ Bridger được nhiều người đón nhận khi ra mắt một cuốn sách về câu chuyện của hai con, có tựa đề You can be a hero (tạm dịch: Bạn có thể là một người hùng).

Cuốn sách kể lại sự kiện năm 2020 từ góc nhìn của Brielle, với mục tiêu truyền đạt cho trẻ em những điều về giáo dục công dân, phẩm chất đạo đức và "siêu năng lực" mà mỗi đứa trẻ đều có.

"Bridger đã làm một việc lớn lao, nhưng vòng quay tin tức của thế giới rồi cũng sẽ qua đi. Đúng, con dũng cảm, nhưng phải luôn dũng cảm, và dũng cảm thì có ý nghĩa gì nếu con không tốt bụng? Và sự tốt bụng có ích gì nếu con không chủ động và nỗ lực hết mình? Đó là động lực thật sự của chúng tôi khi viết cuốn sách, như một cách để chia sẻ thông điệp tích cực lớn hơn", Robert Walker, bố Bridger, nói.

Cuốn sách "You can be a hero" được bố mẹ Bridger viết sau câu chuyện của em.

Cũng trong lời giới thiệu, vợ chồng ông Robert Walker chia sẻ sau sự kiện, cả gia đình đã nhiều lần cùng nhau trò chuyện về câu hỏi: Điều gì làm nên một người hùng? Liệu đó phải là những hành động hay sự hy sinh lớn lao, hay người hùng thực sự có thể là những con người bình dị trong cuộc sống thường ngày?

You can be a hero ra đời từ chính những cuộc trò chuyện ấy.

Đối với hầu hết chúng ta, những người hùng xuất hiện từ những việc làm tưởng chừng rất nhỏ bé. Một người hùng đích thực là người kiên trì làm những điều đúng đắn mỗi ngày. Dù khó khăn hay đáng sợ đến đâu, họ vẫn luôn xuất hiện và cố gắng hết sức.

"Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích đồng hành cùng Brielle trên hành trình khám phá siêu năng lực bí mật của mình, và nhận ra rằng chỉ cần được là chính mình cũng có thể khiến Brielle trở thành một người hùng đặc biệt nhất", bố mẹ Bridger gợi mở.